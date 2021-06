Arietto acusó a Vidal de "despreciar al pueblo" bonaerense ante el rechazo de competir en la Provincia

La exasesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, Florencia Arietto, acusó este miércoles a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de "despreciar al pueblo" bonaerense ante el rechazo de competir en las próximas elecciones en el distrito que lideró.

Es una falta de respeto al pueblo bonaerense que quien tuvo la máxima representación ejecutiva tenga dudas donde tiene que presentarse en elecciones, es un desprecio al pueblo innecesario en momentos donde hay que liderar y poner el pecho por ellos. — Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) June 9, 2021

"Es una falta de respeto al pueblo bonaerense que quien tuvo la máxima representación ejecutiva tenga dudas donde tiene que presentarse en elecciones", apuntó la integrante del ala dura del PRO en redes sociales.Tras la cumbre de la mesa de dirigentes de Juntos por el Cambio que tuvo lugar este martes, la posición de Vidal de encabezar la lista de candidatos a Diputados en la Ciudad de Buenos Aires, volvió a contar con el aval del jefe de porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien le ratificó a Patricia Bullrich su acompañamiento."Es un desprecio al pueblo innecesario en momentos donde hay que liderar y poner el pecho por ellos", continuó Arrietto.Días atrás, la presidenta del PRO había rechazo la estrategia que impulsa el mandatario de la Ciudad y advirtió que la indefinición de Vidal "no ayuda".“Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio. Ella tendrá su decisión, pero nosotros tenemos que avanzar”, remarcó la exfuncionaria en diálogo con Radio La Red.En tanto, la exgobernadora respondió que “es un debate de la dirigencia, no de la gente".“Cada vez que me preguntan digo lo mismo: yo pienso en las familias que mientras hacemos esta nota están acompañando a su familia en terapia intensiva, lamentando la pérdida de un ser querido o la gente que perdió su trabajo y está angustiada. Este es un debate de la política, de la dirigencia, no de la gente. Cuando se dé el cierre de la lista empezará la campaña, hoy no estamos en campaña”, sentenció.