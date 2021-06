Máximo destrozó a Macri y Durán Barba al recordar sus recomendaciones de "abrigarse" mientras "las tarifas aumentaron 1300%"

• “Pensamos en los argentinos y argentinas de carne y hueso, en las microeconomías de los hombres y mujeres que día a día buscan salir adelante”.



El jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, destacó los beneficios del proyecto de reducción de tarifas de gas en zonas frías y afirmó que se trata de "un cambio de paradigma y de lógica" en relación al Gobierno de Mauricio Macri dónde los tarifazos "llegaron al 1300%".Máximo también destrozó al expresidente y a su asesor político, Jaime Durán Barba:En su discurso de cierre del debate del proyecto,"Esta ley viene para cumplir, en la medida que la pandemia lo permite, con la plataforma electoral que la sociedad refrendó el 27 de octubre de 2019″, remarcó y añadió queKirchner también recordó que "en abril de 2018 la Unión Cívica Radical le pidió una reunión al expresidente para tratar de morigerar el peso de las tarifas"Macri los ninguneó, los destrató, no los escuchó; y después los mandó a dar una conferencia en la puerta de la Casa Rosada", dijo., fustigó el líder del Frente de Todos en referencia a la derrota electoral del entonces presidente. Finalmente, Kirchner afirmó: "Estamos haciendo lo que hay que hacer, y esta medida será un gran respiro y la posibilidad de llevar estos tiempos de la mejor manera".Sobre el proyecto en sí, destacó que "no es de un espacio político en particular, sino que surge de la organización y el reclamo de los propios ciudadanos, y se trata de recuperar la noción de lo que significa un servicio público".Detalló que "se incorporan 3,1 millones de hogares, familias con diferentes dificultades, anhelos y sueñocerró