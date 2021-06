Pocas "expectativas" y ratificación de críticas al Gobierno por parte de la Coalición Cívica

“Habrá que esperar cuáles son los alcances del nuevo DNU pero no tengo muchas expectativas. En alguna medida, es un poco más de lo mismo. No ha habido resultados efectivos en la política sanitaria del Gobierno. Una cosa es lo que diga el decreto, otra muy distinta es la realidad porque no hay cumplimiento”

, sostuvo De Leo, en declaraciones a, remarcó el bahiense para lo cual dicha situación “lo que terminó habiendo fue un quiebre desordenado de las normas y que pasemos de un protocolo cumplible a este levantamiento del funcionamiento de ciertas actividades”., insistió.Consultado sobre la dinámica de rispideces dentro de Juntos por el Cambio, particularmente en el PRO, de cara a las legislativas, De Leo señaló: “