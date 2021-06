Cafiero: "Larreta confunde a la gente y no respeta las normas"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tildó este sábado a Horacio Rodríguez Larreta de "confundir a la gente" y "no respetar las normas" sanitarias que se desplegaron para atenuar el impacto de la pandemia de Covid 19.

"Larreta confunde a la gente y no respeta las normas", apuntó el funcionario en diálogo con radio Mitre. "Decidió mantener a los chicos dentro de las aulas pese a tener el sistema sanitario colapsado", continuó.Con la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 381 hasta el próximo 25 de junio, Cafiero advirtió que la Ciudad "insiste con actividades que no están permitidas en alarma epidemiológica”. Este viernes el mandatario porteño anunció la reapertura de shoppings, centro comerciales y cines, junto a una mayor amplitud de horarios para el funcionamiento de bares y restaurantes.“No se trata de la voluntad de un dirigente abrir o cerrar actividades sino de la realidad epidemiológica. Eso es lo que intenta hacer Larreta, pero no (Axel) Kicillof”, enfatizó el funcionario naciona, quien además reiteró que “no nos podemos relajar pensando que esto se supero. Esto está muy lejos de haberse superado”.En otro tramo, Cafiero defendió al presidente Alberto Fernández tras la frase que expresó durante la visita de su par de España, Pedro Sánchez.“Somos parte de una fuerza política que tiene una mirada diversa, con mucho respeto y vinculo con los pueblos originarios. Nuestro gobierno no se va en una cita, hay que evaluarlo en las acciones”, explicó.Además, criticó al exmandatario Mauricio Macri por haberle pedido "perdón" a Jair Bolsonaro "en nombre de los argentinos"."Primero le tiene que pedir perdón a los argentinos”, sentenció.