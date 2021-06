Corrupción: se complica la situación el ex intendente macrista de Pilar

Cabe señalar que entre los citados a indagatoria se encuentran Iván Kerr, ex secretario de Vivienda y Mariana Klemensiewicz, ex secretaria de Infraestructura Urbana del ministerio nacional.Además están involucrados ex funcionarios del municipio durante la gestión cambiemita y los empresarios que participaron de los tres contratos que se investigan en la causa que tiene a su cargo González Charvay junto al fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.