Cómo funcionará el programa del Gobierno que buscará erradicar el trabajo infantil

Luego de que el diputado de la Coalición Cívica,, tuviera abrerrantes dichos en los que reivindicara el trabajo infantil, el Gobierno presentó un programa que apunta a la erradicación de la explotación laboral de niños y niñas.Se trata del Programa de Fortalecimiento Federal para la Erradicación del Trabajo infantil -, cuyo acto de presentación fue pasadas las 11 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.Del lanzamiento del programa contra el trabajo infantil participaron los ministros de Trabajo, empleo y Seguridad Social,y de Mujeres, Géneros y Diversidad,La iniciativa estáEl objetivo del mismo es, y en ese sentido se otorgarán 300 becas.

“Mientras haya trabajo infantil, no habrá Justicia Social”

Para los vagos que nunca laburaron, todo trabajo es explotación. En mi familia desde chicos todos mis hermanos trabajamos en el campo, esperábamos los fines de semana para ir al campo desde la madrugada junto a mi viejo, abuelo y el personal. Era lo mejor que nos podía pasar! https://t.co/X0SOIWNf9H — LUCHO BUGALLO (@LuchoBugallo) June 13, 2021

El jefe de Gabinete valoró la iniciativa al remarcar quesostuvo.En ese sentido, reflexionó Cafiero:Asimismo, resaltó sobre el proyecto queAl respecto el ministro Moroni expresó sobre el funcionamiento de la iniciativa queEstuvieron presentes también, presidenta de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti);defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación;para la erradicación del trabajo infantil;(Organización Internacional del Trabajo) yEsto ocurre justo luego de que el diputado provincial de la Coalición Cívica,, tildara de "vagos" a los trabajadores dely sostuviera que el trabajo infantil no es explotación. En un aberrante mensaje que el diputado decidió escribir en un hilo de Twitter cuestionó un trabajo del INTA que repudia el trabajo infantil e informa que tres cuartas partes de la explotación sucede en el sector agropecuario. No solo rechazó la información sino que tildó de “vagos” a los trabajadores del Instituto.”, dice el mensaje que acompaña el trabajo del INTA, y no tuvo mejor idea que ejemplificar con su propia experiencia: