Desde la Secretaría de la Niñez remarcan que "todos deben colaborar" para erradicar el trabajo infantil

Las declaraciones emitidas por el diputado nacional de Juntos por el Cambio Luciano Bugallo en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil avalando la problemática generaron el repudio de varios sectores de la sociedad

El funcionario nacional remarcó que “pasó mucha agua abajo del puente” y se refirió entre otros hitos a los treinta años de la Convención sobre Derechos del Niño, a los quince años de vigencia de la Ley de Protección n° 26.061, más de 10 años de las leyes de Educación Nacional y de Erradicación del Trabajo Infantil. “Son acuerdos sociales muy amplios que todos, y en especial quienes tenemos responsabilidades públicas, debemos respetar”, destacó Lerner.

En declaraciones a, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,, opinó que “hace no muchos años estaban naturalizadas afirmaciones como que ´cuando los adultos hablan los chicos se callan´ o que ´las nenas no deben jugar a juegos de varones`., agregó“Hoy todos sabemos que cuando los niños, niñas y adolescentes deben trabajar se debilitan –cuando no se niegan absolutamente- los derechos a la educación, la salud (en particular la salud mental), el juego o la recreación”, señaló aal tiempo que insistió en que “el tema debe ser abordado con seriedad, se juega allí el bienestar de millones de chicos y chicas en Argentina y en todo el mundo”.También sostuvo que “en Argentina es en el campo, en zonas rurales, donde el trabajo infantil produce más dolor en los pibes y pibas”.“El 20% de chicos y chicas de 5 a 15 años desarrollan actividades productivas y el 75% de adolescentes de 16 y 17 no van a la escuela. Tambien en el medio rural es donde se detectan mas los delitos de trata con fines de explotación laboral y de explotación laboral infantil”, recalcó.Y enfatizó: