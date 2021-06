Inquieto por las actitudes de Morales y Cornejo, Casella insistió en la necesidad de que la UCR tenga un protagonismo más fuerte

“He tenido una opinión crítica de cómo se estaba gestionando el Partido, posición crítica que todavía mantengo. El radicalismo tiene que tener una presencia más fuerte, no solo por las candidaturas sino por el contenido de las ideas”, indicó Juan Manuel Casella al referirse al rol que tiene que tener el partido centenario dentro de la coalición opositora de cara a las legislativas.

Por otra parte, se mostró crítico de la forma en que el Gobierno llevó a cabo el plan de vacunación aunque reconoció avances en las últimas semanas. “La primera parte de la gestión de las vacunas estuvo caracterizada por la improvisación y por la falta de una política de contratos seria de las vacunas. Por lo tanto, hubo un visible atraso y un criterio de elección que no pasó por lo científico sino por lo geopolítico”, dijo.

El ex ministro de Trabajo de la gestión Alfonsín también manifestó sus inquietudes respecto de la problemática del trabajo infantil. No por las declaraciones del diputado de la Coalición Cívica Luciano Bugallo, quien en las últimas horas avaló la problemática a través de sus palabras, palabras que Casella dijo desconocer.

Casella le recordó que “los niños aprenden en la escuela, desde el punto de vista del conocimiento y desde lo ético-moral”.

En diálogo con Política Argentina, el ex candidato a gobernador bonaerense, remarcó que “un sector de la dirigencia ha adoptado nuestro discurso anterior”. Recordemos que Casella formaba parte de la línea opositora a la conducción Daniel Salvador y bregaba por la presidencia dePara Casella,aclaró.Consultado sobre la posible candidatura del vicejefe de Gobierno porteño,en el territorio bonaerense, señaló: “Hace rato que la provincia de Buenos Aires está siendo sometida por políticos que no son del territorio bonaerense y eso traes consecuencias negativas”., agregó.“Seguramente fue polémico (lo que dijo) y no conozco las declaraciones del diputado Bugallo, pero hablando en términos teóricos, hay que remarcar que la formación de los niños se hace en la escuela. Mucho más ahora cuando la transformación científica y tecnológica es de una gran velocidad. Por lo tanto,, insistió.