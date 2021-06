Viviana Canosa invitó a una médica antivacunas y criticó a los profesionales de la salud que luchan contra el COVID

la periodista presentó a Matelda Lisdero, quien entre otras recomendaciones anti medidas sanitarias para evitar muertes por coronavirus, habló de "tomar sol" para evitar el Covid y aseguró que se pierde el olfato para dejar a los humanos sin manada

#Medios 📺 | "¿Cómo puede ser que el médico llene de más miedo al paciente en lugar de calmarlo?"



Una nueva polémica de Viviana Canosa, mientras entrevistaba a una médica antivacunas pic.twitter.com/GiEk7XxvXs — Política Argentina (@Pol_Arg) June 15, 2021

"Yo casi no estoy yendo a los médicos"

evidentemente ya no tiene límites en cuanto a la búsqueda de daño a la salud pública de los argentinos en plena pandemia de coronavirus ya que, en un mismo programa, se burló de los médicos que luchan contra la enfermedad arriesgándose día a día ante una supuesta doctora, integrante de la banda negacionista, quien incitó a la gente a no vacunarse.Mientras avanza la campaña de vacunación,"Hay que alimentarse bien, hay que tomar sol, hay que hacer actividad física", sostuvo la médica negacionista de la pandemia, casi parafraseando a la "influencer" Ivana Nadal. Acto seguido, comparó a los seres humanos y los animales respecto de la defensa del cuerpo contra las enfermedades., planteó, para ser más fuertes conta el COVID.En la misma línea ridícula, lanzó una pregunta retórica: "¿Sabés por qué perdemos el olfato? Perdemos el olfato porque es lo que te permite detectar quiénes son los tuyos".No conforme, agregó:"El estrés crónico de no tener un grupo que te proteja te hace perder el olfato. Te falta el olfato y te dicen 'tenés lo que ya sabés que tenés'. Ahí te acordás que estuviste con tu mamá y te da miedo contagiarla. Ahí se te activan los bronquios", remarcó una vez más parafraseando a la influencer que atribuyó la bronquitis a la bronca.Sobre los síntomas del mortal coronavirus, disparó sin empacho ni empatía: "El cuerpo se inflama y es normal. Hay que acompañar el dolor".Ante esos comentarios carentes de sustento científico, Canosa no repreguntó nada, lo cual prácticamente niega la existencia de una pandemia que ya mató 85 mil argentinos.Previamente, Canosa decidió sembrar desde sus propias palabras, además de la presencia de la médica negacionista, la desconfianza en los verdaderos profesionales de la salud y contó "que no va al médico porque generan temor"., le dijo Canosa a Lidero, quien asintió con una sonrisa. "¿Cómo puede ser que el médico llene de más miedo al paciente en lugar de calmarlo?", se preguntó retóricamente al aire y con impunidad.