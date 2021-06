Tres semanas consecutivas de descenso de casos en la Provincia de Buenos Aires

En el marco de la habitual conferencia de prensa donde las autoridades del gobierno de la Provincia comunican el estado de situación epidemiológica.subsecretaria de Gestión de la Información de la Provincia de Buenos Aires y el jefe de Gabinetedieron detalles de la sitiuación epidemiológica.Según informaron se percibió una baja en los contagios. La semana anterior habían bajado hasta en un 17% en parte del territorio. Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires contabilizaron 1.735.346 tras confirmarse 7.371 nuevos contagios en las últimas 24 horas. En el territorio provincial fallecieron 44.001 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020.La funcionaria bonaerense destacó que. Y en ese contexto explicó que, detalló., precisó Ceriani. Por otra parte, la mujer que está a cargo de la gestión informativa de Salud celebró queEn relación a la campaña de vacunación, Ceriani anunció queprecisó.Asimismo, se informó que 9.158.818 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra el coronavirus. Y que este lunes fueron inmunizadas 52.962 personas, lo que constituyó un récord en la provincia, y el total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense llega a 6.118.093.Remarcaron también que además de habilitarse lapara todos los mayores de 70 años con o sin comorbilidades que no se hayan registrado en el formulario de vacunación, se habilitó la misma para el rango etáreo que comprende a mayores de 60 años con o sin comorbilidades. El objetvio de esto es llegar a la mayor cantidad de población que no se haya registrado en el formulario de, por tal motivo, cualquiera que se encuentre en dicha situación sólo con presentarse en un vacunatorio con el DNI podrá ser inoculado contra el coronavirus.Del total, 4.960.088 correspondientes a la primera dosis y 1.158.005 a la segunda.Por su parteinformó en que fase está cada uno de los municipios de la Provincia. Toda la zona del, motivo por el cual esta semana volverán las clases presenciales. Los distritos del interior del territorio bonaerense están en su mayoría en fase 2.Los municipios enson 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Alberti, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Bolívar, Bragado, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General La Madrid, General Villegas, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredon, General Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos Magdalena, Maipú, Mar Chiquita. Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos. Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch.En cuanto a los municipios en, son Adolfo Gonzales Chaves, Almirante Brown, Arrecifes, Avellaneda, Baradero, Benito, Juárez, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Castelli, Colón, Coronel de Marina L. Rosales, Coronel Pringles, Daireaux, Dolores, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, General Alvear, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, General Villegas, Hurlingham, Ituzaingó , José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Laprida, Las Flores, Lezama, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pila, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, Rojas, San Cayetano, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Villa Gesell y Zárate.Y los restantes Olavarría, Tordillo, Tres Lomas, Villarino se encuentran enla más permisiva., concluyó Carlos Bianco.