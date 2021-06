Píparo reconoció que le ofreció un celular y unas zapatillas al joven atropellado pero que "todo fue de corazón"

La diputada por la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, reconoció este martes que le ofreció a uno de los jóvenes atropellado por su marido, Juan Ignacio Buzali, un ceular y un par de zapatillas aunque enfatizó que "nada tenía que ver con todo el proceso penal en marcha"

Me sorprende y entristece la cantidad de barbaridades que leí.

Me remito a contar lo que sucedió para dejar de lado las operaciones berretas. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) June 15, 2021

"Hace meses me informaron que una de las personas involucradas en el accidente tenía problemas de índole personal.Inmediatamente me puse a disposición y su abogado ofreció su casa como punto de encuentro. Nadie se veía incómodo en el lugar, fui con mi hermano, mi gran pilar, estaba obviamente su abogado y también su mamá. Conversamos sobre varias cosas y sobre lo sucedido, la reunión fue muy cordial", apuntó la legisladora en redes sociales.Según Piparo, el joven de 17 años "manifestó que en el accidente se le había roto el celular y las zapatillas", por lo que ella le ofreció retribur los objetivos afectados. "Ofrecí hacérselo llegar, se mostró contento y cuando lo recibió, me manifestó estar feliz y agradecido, incluso intercambiamos mensajes después de aquella reunión porque todo fue de corazón", continuó la referente del PRO.Sin embargo, la versión se contrapone con las declaraciones que expuso una de las víctimas del incidente ante la fiscal, Cecilia Rodríguez.El joven revocó “los patrocinios de los letrados Juan Beluardo y Juan Manuel Fontana”, debido a una “pérdida de confianza”, y por verlos “más preocupados en defender la imagen de la Diputada Píparo que mis derechos, con lo cual solcito, ambos se abstengan de representarme en cualquier sede tribuna licia”."Lo llevaron a un encuentro clandestino y a escondidas y desconociendo el motivo de tal reunión con la señora Carolina Píparo, que el encuentro, se realizó en una casa quinta de la localidad desconociendo la ubicación exacta de la misma”, detalla el expendiente judicial.En este punto, la legisladora agregó: "Fue una reunión súper positiva y que nada tenía que ver con todo el proceso penal en marcha, sino con poder escucharnos sobre cómo cada uno vivió la situación".Finalmente, Piparo insistió en que se trata de una "operación" política y sentenció. "Menos rosca y más barrio, porque con operaciones y ataques personales no llegan más vacunas, no abren más escuelas, nadie se siente más seguro, no se come, no se genera trabajo y muchísimo menos llega la paz y certidumbre que todos necesitamos. Laburen. Gracias".