Macri se encolumna detrás de Iguacel y le pide a Kicillof que "abran" las escuelas en el interior provincial

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, cruzó este martes al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por "mantener las aulas cerradas en casi todo el interior" bonaerense, y pidió la reapertura de los establecientos educativos.

Mientras @trottanico nos cuenta cómo la falta de presencialidad profundizó la desigualdad entre los chicos, @Kicillofok mantiene las aulas cerradas en casi todo el interior de la provincia.

Abran las escuelas del interior. Los chicos necesitan volver al aula. #AbranLasEscuelas — Jorge Macri (@jorgemacri) June 15, 2021

Todas las escuelas tienen q estar abiertas. ¡Todas! El derecho de los niños y adolescentes del interior bonaerense es el mismo que los chicos del resto de la provincia y del país. No hay futuro digno sin educación. — Javier Iguacel (@JavierJiguacel) June 13, 2021

"Mientras Nicolás Trotta nos cuenta cómo la falta de presencialidad profundizó la desigualdad entre los chicos, Axel Kicillof mantiene las aulas cerradas en casi todo el interior de la provincia. Abran las escuelas del interior. Los chicos necesitan volver al aula", apuntó el jefe comunal en redes sociales.Las declaraciones de Macri se dan en medio de la interna que protagoniza junto al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, para posicionarse como el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones de 2023.Así, el referente opositor se encolumnó detrás de la premisa que impulsa otro de los líderes comunales del PRO: el intendente Capitan Sarmiento, Javier Iguacel, quien advirtió que si este miércoles no se retoma la presencialidad escolar en su distrito, "habrá que salir a cortar las rutas"."Si (Kicillof) no revé la decisión de que no podamos dar clases presenciales habrá que salir a cortar las rutas", amenazó el exsecretario de Energía de Mauricio Macri.