¿Quiénes son los famosos apuntados por Juntos por el Cambio para las próximas elecciones?

Juntos por el Cambio avanza en el armado electoral de cara a los próximos sufragios y tantea el escenario con figuras mediáticas para ganar terreno en la discusión virtual.

Creo que cumplí no?

Ajjajaahajajaj

Aplausos por favor!!

Gracias

Ardannnnn https://t.co/cuLo1BdeI0 pic.twitter.com/WHexGlFlmz — Eldipypapaok (@eldipypapaok) June 3, 2021

Estuve charlando con @alfredocornejo presidente de @UCRNacional sobre la importancia de estas elecciones para el futuro de la República. Compartimos la mirada sobre la realidad de Santa Fe. pic.twitter.com/9Mwyqq0crC — Carolina Losada (@carolinalosada) June 9, 2021

Me alegra mucho que la UCR incorpore a Facundo Manes y ojalá acepte ser candidato, porque el futuro de la nación está en las nuevas generaciones. Felicitaciones. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 13, 2021

Desde el regreso del humorista y excandidato a gobernador de Santa Fe, Miguel del Sel, hasta la periodista Carolina Losada, los nombres que resuenan en el frente opositor muestan un mismo patrón: visibilidad ante una campaña marcada por el Covid 19 y la imposibilidad de grandes movilizaciones.El cantante de cumbia David "El Dipy" Martínez ya se posicionó como uno de los interlocutores más críticos de la gestión del Frente de Todos."Podrido me tienen diciéndome MACRISTA. Ni lo conozco Macri.Tanto quieren que lo conozca? que les pasa... Si no pienso como ustedes soy de Macri?Me cansaron. Solo x el placer de verlos reventar de bronca a los k, le voy a pedir una foto. [email protected] sale selfie?", apuntó en redes sociales el 1 de junio, convocatoria que mas tarde se consumó con el líder del PRO recibiendolo para inmortalizar el encuentro a través de un autoretrato."Que pedí? FOTO.. Y que pasó? salió selfie con @mauriciomacri !!Hasta almuerzo pegué!!Besis para todes....", amplió Martínez.Los elegios al cantante también se lanzaron desde la presidencia del PRO: fue la propia Patricia Bullrich quien lo calificó de alguien que "no se resigna".“Dice lo que hay que decir, aunque a algunos les incomode escuchar”, enfatizó la exministra de Seguridad.La periodista del grupo América Carolina Losada se reunió con el diputado nacional por Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfrejo Cornejo, de cara a las elecciones 2021."Estuve charlando con Alfredo Cornejo, presidente de UCR Nacional sobre la importancia de estas elecciones para el futuro de la República. Compartimos la mirada sobre la realidad de Santa Fe", destacó la presentadora en redes sociales.De acuerdo al portal Radio 2, Losada cuenta con el aval de Mario Barletta, el exintendente de la ciudad capital y embajador argentino en Uruguay durante la presidencia de Mauricio Macri."Aunque todavía no se confirmó de manera oficial, el exintendente de Santa Fe ya anunció que competirá en las urnas y pretende que la panelista sea precandidata a senadora nacional en una de las listas de la coalición opositora", remarcó el sitio local.El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, tentó a Miguel del Sel a ser candidato a diputado por la provincia de Santa Fe. El mandatario porteño sigue mirando al 2023 y ajusta su armado electoral, al que está llevando a cabo en el Conurbano con hombres como Diego Santilli, Néstor Grindetti y Diego Kravetz."No, no voy a ser. Pero estoy para ayudar", contestó el ex Midachi en la sede del edificio de la calle Uspallata, según La Nación, y cerrando la posibilidad de ser candidato a senador.Otro de las incorporaciones vía el ala radical al armado de Juntos por el Cambio es el neurocientífico Facundo Manes."Me alegra mucho que la UCR incorpore a Facundo Manes y ojalá acepte ser candidato, porque el futuro de la nación está en las nuevas generaciones. Felicitaciones", destacó la exdiputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en redes sociales.De acuerdo a Data Clave, el presidente de la UCR, recibirá este miércoles al divulgador en la sede partidaria. Si bien descartaron que el motivo central sean las legislativas, insistirán en robustecer al armado.El periodista Ángel de Brito anticipó en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), que tanto la conductora de Viviana con vos (A24) como el panelista de ESPN fueron contactados por un partido cercano a la presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.“Ella me confirmó que no para estas elecciones, pero sí tiene intenciones de presentarse en las próximas, para 2023, presentarse a elecciones en CABA”, señaló el presentador.