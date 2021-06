Kulfas le marcó la cancha a la nueva conducción de la UIA que busca la tensión por encima del diálogo

Más allá de los comentarios generales, en el tramo posterior Kulfas apuntó directamente a Funes. “Me sorprendió Daniel que cuando te preguntan en un reportaje si ves reactivación que digas que hay reactivación en aquellas industrias ligadas a la construcción y en la construcción misma. Y la verdad que la información del Indec dice que, de 16 ramas industriales, hay 12 que están en claro proceso de recuperación respecto 2019 y la realidad es que esto lo encabeza maquinaria de equipo, lo sigue electrónica, equipamiento médico, alimentación y más ramas que no necesariamente están vinculadas con la construcción”.

El marco fue el primer encuentro del Comité Ejecutivo, que preside Funes y tiene en su grilla a históricos como Miguel Acevedo y Adrián Kaufmann Brea (ambos ocuparon la principal silla de la entidad), Luis Betnaza o Cristiano Ratazzi y caras más nuevas, como Carolina Castro.dijo Kulfas. Mencionó el ATP (lo apodó “el salvataje más grande de la Historia”), donde el sector industrial fue el más beneficiado; la baja de tasa de interés (un asunto muy criticado por la UIA durante la era de Cambiemos); los cambios en esquema de retenciones y reintegros; políticas para el desarrollo de proveedores y para los parques industriales, entre otros.agregó Kulfas.“Nosotros seguimos apostando al diálogo, al consenso, a resolver diferencias dialogando y con este esquema de política que se puedan profundizar, algunas corregir, mejorar., sentenció ante la mirada asombrada de los popes fabriles. No fue el primer cruce entre Kulfas y Funes de Rioja.“Yo estoy totalmente enemistado con la grieta, no quiero la grieta, por eso cuando veo algunas declaraciones me quedo un poco sorprendido. Nseñaló el funcionario, quien mostró su desencanto con el hecho de que la UIA no haya apoyado el salvataje estatal a la empresa Impsa., expresó y agregó que la recuperación industrial es más amplia que lo que sugieren algunos industriales.“Quiero que tengamos una relación abierta, honesta, de diálogo sincero, como el que tuvimos con la conducción que encabezó Miguel Acevedo y en la que estaban la mayoría de los que hoy están ahí., dijo el ministro.“Si algo ha cambiado es del lado de ustedes, Daniel, y me gustaría entender por qué”, dijo. Antes de desconectarse del Zoom y a propósito de una nota en La Nación, Kulfas se despidió con un “no estamos para colonizar ni a embestir a nadie”.“Esperamos seguir trabajando para dar vuelta una larga historia de baja participación del crédito al sector productivo, en un marco de estabilidad interna y externa“, añadió el banquero central.