"Cuando dicen que no hay plan económico, quiere decir que no está el plan que quieren"

"Escuchaba ayer que algunos dicen que el Gobierno no tiene plan económico... ¿Quién dijo que no tenemos plan económico? Siempre dijimos exactamente lo mismo: es la producción, el empleo, el estímulo a las exportaciones, la sustitución de importaciones donde el país tiene capacidades productivas... es por ahí y lo dijimos desde el primer día; cuando dicen que no hay un plan, lo que quieren decir es que no está el plan que ellos quieren", enfatizó Todesca.

Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete nacional, puntualizó sobre la situación económica del país luego del Gobierno de Mauricio Macri y los efectos generados por la pandemia en todas las economías del mundo. Además respondió las críticas opositoras que señalan que el actual gobierno no tiene un proyecto económico.Entrevistada por Radio 10 aseguró que "este año la Argentina va a crecer,"Hablamos de la comparación con 2019 porque siempre l", agregó.Además fue clara a la hora de mostrar que "la actividad se está recuperando de forma heterogénea;"Es importante que se recupere la industria, porque eso recupera parte de los servicios y tracciona sobre el resto de los sectores", concluyó.