Sin más opciones, Casal inició una investigación a un fiscal que trabajaba desde Estados Unidos y protegía a Stornelli

Al procurador general interino Eduardo Casal no le quedó más opción que abrir un expediente contra el fiscal en lo criminal y correcional, Marcelo Retes, quien trabajó más de un mes desde Estados Unidos violando las normativas del Ministerio Público Fiscal.Retes arguentó ante Página12 que, algo que Retes no pidió del mismo modo que no tramitó una licencia.El comentario puso en alerta al ya cuestionado procurador interino, Eduardo Casal, y desató una ola de paranoia entre integrantes del Ministerio Público.Retes alegó que nunca dejó de trabajar y queLa Ley Orgánica del Ministerio PúblicoRetes envió una carta con su descargo a la fiscalía ante la Cámara del Crimen, que ocupa Ricardo Saénz, que es a quien debió haberle pedido las vacaciones que no solicitó, según apuntan desde la Procuración.La intención es que la onda expansiva del escándalo del fiscal con despacho en Arkansas no llegue hasta el propio escritorio de Casal,Desde la Procuración excusaron ante las consultas de Página 12 de que no estaban al tanto de que Retes estaba trabajando desde el exterior.La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el senador Martín Doñate, está detrás del tema.que considera una falta grave el abandono de trabajo en forma prolongada sin autorización.Tanto Retes como funcionarios del Ministerio Público niegan la vinculación con el episodio que dejó un día sin internet a las fiscalías, pero diputados y senadores quieren mayores precisiones.La Bicameral, en otra misiva, le consultó a Casal si la Procuración podría haber estado frente a un ataque informático que pusiera en riesgo las causas o si se trató de una falla interna del propio sistema. T