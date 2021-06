Macri aseguró que las próximas elecciones serán las "más importantes desde el regreso de la democracia"

El expresidente Mauricio Macri, aseguró este jueves que las próximas elecciones legislativas serán las "más importantes desde el regreso de la democracia".

"Hoy volvimos con un Estado invadiendo que no ha parado de destruir empleos", apuntó el líder de Juntos por el Cambio durante la presentación de su libro "Primer Tiempo" en Mendoza.En una nueva aparición de su gira por el interior, Macri se mostró confiado de cara a 2023, aseguró que "aprendieron" de la experiencia y reconoció que durante su gestión muchos conocieron "como funcionaba el Estado", ya que la mayoría "no sabíamos""Hemos aprendido mucho y vamos a volver con 20 años de crecimiento", enfatizó.En otro tramo, el titular de la fundación FIFA insistió que "el populismo empareja para abajo", por eso "suspendieron las pruebas aprender"."Las democracias ya no están más en crisis por los golpes, lo que existe ahora es dentro del sistema democrático: gobernantes que de a poco que empiezan a vulnerar pequeñas libertades día a día que te terminan por quebrar", amplió.Sobre la pandemia, Macri reiteró: "Yo estoy convencido que hubiese administrado mucho mejor y no tendríamos que pasar la angustia como lo que sucede con las vacunas"."Ha habido un aprovechamiento de los espíritus autoritarios durante la pandemia. Nosotros podríamos haber hecho lo mismo que Uruguay sin haber dañado tanto su situación. Hubo una especide de 'facho' que se apoderó y denunciaba al vecino. La cuarentena hizo mucho daño", sentenció.Finalmente el exmandatario apoyó la celebración de una interna dentro de Juntos por el Cambio para "definir liderazgo" e instó a "contener egos" para ir hacia un "cambio de mirar" sobre "quién es mejor y no quien es peor".