Monotributo: ¿qué dice el dictamen de Diputados?

La iniciativa para el eliminar el pago del retroactivo del monotributo avanza. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió este jueves dictamen unánime sobre el proyecto de actualización de dicho impuesto, que quedó ahora en condiciones de ser debatido por el plenario del cuerpo en una sesión que se realizaría el martes de la próxima semana.

, señaló el presidente de la comisión, Carlos Heller (Frente de Todos), al abrir el debate sobre el proyecto en cuestión. Tras las palabras del diputado oficialista, Luciano Laspina del PRO anticipó su acompañamiento.La iniciativa también fija que en julio se pondrá en vigencia una nueva actualización de escalas con un criterio progresivo, que incrementa en un 77% respecto de diciembre de 2020 el tope para la categoría A, por ejemplo.A lo largo del proyecto se fijan los incrementos que tendrán escalas en las cuales las más bajas podrán duplicar los montos de facturación.Otro punto central es que aquellos que se excedieron de la facturación prevista en su categoría podrán permanecer en el régimen siempre que no superen la facturación de $5,55 millones anuales y un patrimonio de hasta $6,5 millones.Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual, para deudas que se venían pagando en planes vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo.Para el caso de las categorías más altas de la E a la K, deberán pagar una "cuota especial" por única vez.