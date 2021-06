Macri sobre el COVID: "Nunca creí que esta gripe un poco más grave es algo para estar sin dormir"

"Nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir"

El ex presidentesigue con su gira presentación de "Primer Tiempo", su libro, y, en este caso en Mendoza, aprovechó para hacer una gira de medios locales en las que retomó su perfil negacionista: comparó al coronavirus con "una gripe un poco más grave" y reveló que no entiende por qué la gestión de la pandemia tal vez más grave de la historia deja "sin dormir" a los gobernantes., le dijo el líder PRO al diario El Sol de Mendoza pese a que desde el comienzo de la pandemia Argentina acumula 4.222.400 casos de los cuales 87.789 fallecieron.Además, como viene diciendo, se autoponderó como un posible mejor administrador de la pandemia y dijo qué hubiese hecho en caso de haber estado en el poder:Retomó también su críticas a las políticas sanitarias del gobierno de. "El manejo de la pandemia ha sido una desgracia para los argentinos", dijo, e insistió en cuestionar "la cuarentena eterna" en relación al confinamiento para reducir la curva de contagios, que hace no menos de seis meses, además, no rige de ese modo ni remotamente.También defendió haber viajado a Estados Unidos para poder vacunarse contra el coronavirus, pese a haber manifestado que iba a esperar su turno en el plan de vacunación oficial en la Argentina. "Yo no viajé a vacunarme, viajé por una conferencia", aclaró primero.Y siguió: