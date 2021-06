Bullrich cargó nuevamente contra Vidal: "Tiene un pensamiento individual"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cruzó nuevamenta a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al considerar que su intención de querer competir en las próximas elecciones legislativas en el distrito porteño, va "en contra" del pedido de ampliación de Juntos por el Cambio al que convocó el expresidente Mauricio Macri.

“Ese pensamiento individual va en contra. María Eugenia Vidal trata de tomar distancia de nuestro propio gobierno", apuntó la referente opositora en diálogo con LN+.Mientras avanza el armado de cara a los comicios de septiembre, Bullrich insistió con su crítica a la el mandataria bonaerense: "Este año ha tenido muy poca participación. Después del libro que publicó ha salido con más fuerza, pero me parece que ella está tratando de tomar distancia de nuestro propio gobierno. Creo que estas cosas no son así: si uno participó de un equipo, hay que pelearla con el equipo".Al ser consultada por si eventualmente se enfrentaría a una interna con Vidal, la exministra de Seguridad enfatizó en la búsqueda por un "consenso"."La PASO es un buen instrumento, pero en determinados momentos históricos en donde jugás mucho como ahora, puede ser un martillo que golpee tu propia mano. En este momento absolutamente la lógica pasa por el consenso", amplió.Finalmete Bullrich confesó que tiene dálogo "poco fluido" con la exgobernadora, para luego acusarla de "ir por abajo" a través de "encuestas, con la prensa"."Es por abajo, subterráneo, todos los días sale una encuesta, una cosa en la prensa. Yo no soy así, soy una persona más franca, más directa, más concreta, al pan pan y al vino vino", sentenció.