Juana Viale quiso chicanear al Papa Francisco por "la propiedad privada" pero la mandaron a estudiar

Aunque la envergadura y formación de los personajes en cuestión ya hacen de por sí insólita a la situación, el fondo de la cuestión y el contenido del reclamo profundizan aún más ese atributo: Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand que no sólo recibió regalos millonarios de su abuela sino que por ahora se quedó incluso con su programa de TV, ensayó una chicana contra el Papa Francisco para salir en defensa de la propiedad privada, luego de que el Pontífice la calificara de "derecho secundario".Parece que quien se acomoda para quedarse con el programa de Mirtha en El Trece, siempre con invitados de la línea más dura del macrismo, leyó una publicación en Twitter en la cual Jorge Bergoglio pedía junto a los obispos de Myanmar, la nación asiática que atraviesa un golpe de estado, por la paz y el cuidado de los más vulnerables, pero se acordó de declaraciones previas del hombre que conduce la Iglesia Católica.“Señor, abra el Vaticano y todas las propiedades que la iglesia tiene.... Para recibir a refugiados, además por que la propiedad privada es un derecho secundario... Actúe con el ejemplo... (SIC)”, escribió la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand en Twitter.El enojo de la presentadora de TV, que no oculta sus pensamientos conservadores, se basa en la intervención de Francisco en la Cumbre Mundial del Trabajo convocada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT): "La actividad empresarial es esencialmente una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Existe el derecho previo y precedente de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. La propiedad privada es un derecho secundario, que depende del derecho primario, que es la destinación universal de los bienes".Entre algunos apoyos, los dichos de la actriz despertaron principalmente cuestionamientos, incluso en usuarios que no parecían ser "kirchneristas" o distantes con sus opiniones en general, pero que sí se encontraron con palabras carentes de fundamentos por parte de "Juanita". Por eso, le hicieron saber que o bien no logró interpretar el mensaje de la máxima autoridad de la Iglesia o bien ignora hechos, en tanto y en cuanto el mismo Papa expresó ante la OIT que el derecho de la propiedad no debe ejercitarse jamás en perjuicio del bienestar de la comunidad, basado en la Encíclica Laudato sí del 2014.“Señora, investigue antes de hablar. Desde el 2019, el Papa habilitó toda una parte del Vaticano a personas en situación de calle”, le advirtió un usuario mientras que otro le recordó: “Juana, en esta te equivocas. El Papa Francisco fue el primero en abrir las puertas del Vaticano a mendigos, gente sin techo y les da comida en un ala del Vaticano. Yo estuve ahí y vi. Asesorate mejor antes de decir algo, sabés que un montón de argentinos no lo quieren. Innecesario”.