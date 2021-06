Alberto Fernández deberá declarar como testigo en la causa de Vialidad,

El presidente Alberto Fernández, junto al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los exjefes de Gabinete durante la gestión de Néstor Kichner y Cristina Fernández, deberán declarar en calidad de "testigos" en la causa Vialidad que investiga supuestos direccionamientos en la adjudicación de obras públicas a la empresa Austral Construcción de Lázaro Baéz

"Hágase saber a las partes que una vez concluido el bloque de testigos que actualmente se encuentran prestando declaración testimonial serán convocados al debate los siguientes: Sergio Tomás Massa; Juan Manuel Abal Medina; Jorge Milton Capitanich; Carlos Alberto Zannini; Aníbal Domingo Fernández y Alberto Ángel Fernández", detalla la notificación firmada este miércoles por el juez de Cámara, Jorge Luciano Gorini.La resolución corresponde a la causa que impulsó el extitular de Vialidad Nacional en la era Cambiemos, Javier Iguacel, por "sobreprecios" en las obras que se llevaron adelante entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz; acusación que años más tarde los propios auditores técnicos negaron en sus declaraciones ante el Tribunal Oral Federal 2.En tanto, son 183 los testigos previstos (entre los que se encuentran los citados este miércoles), sin embargó sólo se logró avanzar en 60. Por su parte, la defensa de la Vicepresidenta busca demostrar que no pudo haber existido "direccionamiento de partidas" en favor de una empresa en particular, ya que los presupuestos pasaron por numerosos controles y firmas, entre ellos, jefatura de gabinete, organismos extra poder y todo el Congreso.“No entiendo cuál fue el razonamiento que hizo el ingeniero en petróleo Iguacel para hacer una denuncia a partir de nuestro informe”, advirtió el 14 de diciembre pasado Martín González Oria, uno de los profesionales firmantes de la revisión interna que utilizó el exfuncionario de Cambiemos para avanzar en la presentación judicial.Según repasó, "sólo les dieron dos semanas" para recorrer todas las obras santacruceñas. “Para nosotros fue un hecho inédito. Sorpresivo. Nuestros informes jamás habían sido utilizados para nutrir una causa judicial. Poco les importó nuestro informe, porque después en ese Distrito no se ha realizado una sola mejora", apuntó.