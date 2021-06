Guzmán descartó toda "expectativa" de una devaluación después de las elecciones

Se acercan las elecciones legislativas, con el cierre de listas a solo un mes del día de hoy, y también con ello comienzan especulaciones económicas que más bien se convierten en presiones planificadas por parte de algunos sectores. Un punto que parece entrar en esa tesis tiene que ver con la versión que comenzó a circular hace días que sostiene que después de los comicios el Gobierno nacional permitirá un salto del dólar.Sin embargo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, enterró esa posibilidad en una entrevista televisiva con el canal C5N: “No hay expectativas de que haya una devaluación luego de las elecciones”.“No hay nada más regresivo y que genere pobreza que un salto cambiario. Hoy no hay expectativas de que haya una devaluación luego de las elecciones”, sentenció el titular del palacio de Hacienda.Guzmán detalló que "las reservas del Banco Central han aumentado, los precios de los commodities que exportamos están en alza", agregó que "el tipo de cambio real está bien, todos los indicadores económicos muestran más robustez"."Estamos cada vez más fuertes. Resolvimos la deuda con los acreedores privados, alcanzamos un entendimiento con el Club de París. Eso significa que hay menos carga de deuda en dólares para afrontar. Estamos negociando con el FMI, el Banco Central ha venido acumulando reservas, el aumento del precio de los commodities para un país que exporta estos productos nos presenta perspectivas más favorables", siguió enumerando.Por eso, concluyó: "Es decir que todos los indicadores económicos están yendo en la dirección que nos indica que tenemos más robustez. Tenemos términos de intercambio más favorables. No hay expectativa de que haya una devaluación luego de las elecciones".“El entendimiento con el Club de París efectivamente es un paso importante que nos va a dar un horizonte de mayor previsibilidad. Lo que hay que ir es resolviendo los problemas que uno a uno se le había generado a la Argentina y también manejarse con seriedad y llevarle tranquilidad a la gente sobre la base de lo que efectivamente se esté haciendo”, destacó Guzmán.Ante ese punto, precisó que el gobierno de Mauricio Macri había dejado un problema de escasez de dólares que redundó en deuda que “afecta la vida de la gente”.En cuanto a un acuerdo con el FMI por la deuda, afirmó que la Argentina necesita "un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" porque tiene "un problema de deuda de 45.000 millones de dólares que tomó el gobierno anterior". Allí también aclaró que "ese préstamo no se tomó para financiar la capacidad de crecimiento" del país sino que "se utilizó para pagar deuda insostenible a acreedores privados que después nuestro gobierno reestructuró"."La mitad de ese préstamo se utilizó para financiar la salida de capitales y qué nos quedó, la deuda y ahora lo que necesitamos es poder refinanciar esa deuda. Necesitamos tiempo", concluyó.El punto que introdujo al ministro Guzmán a dar algunas definiciones de economía política fue la reducción del déficit fiscal. Ante ese tópico, expresó que "el gasto público viene creciendo en términos reales" y que "el Estado, en un contexto de recesión como viene la Argentina desde hace tres años y con la pandemia, debe inyectar dinero en la economía para que ese dinero se multiplique para que esa inyección fiscal genere un crecimiento de la actividad privada"."Eso es lo que viene ocurriendo, el gasto público viene creciendo por encima de la inflación, crece en términos reales y hay una proyección hacia adelante de una profundización de ese crecimiento del gasto en términos reales", sostuvo.Fue allí que destrozó a Juntos por el Cambio y a la vez redujo intentos de correr al Gobierno por izquierda: "No hay que confundir reducción del déficit fiscal con baja de gasto público, con ajuste. Lo que hizo Juntos por el Cambio fue ajustar el gasto. Lo que hacemos nosotros es apuntar a reducir el déficit, utilizando parte del crecimiento de la recaudación y la otra parte para financiar el crecimiento del gasto. Son dos modelos de país diferentes, con dos modelos de política fiscal bien diferente. Para nosotros reducir el déficit es importante porque nos sirve para financiar el desarrollo".En otro orden, se refirió a la industria y destacó que tiene un rol absolutamente central en el desarrollo de la economía. “Consideramos que sin industria no hay futuro. Hay una política industrial muy clara. Con nuestro gobierno la industria está creciendo cuando antes había sido vapuleada”, cuestionó.Por eso, volvió sobre la oposición y dijo que hay sectores que piden que el Gobierno repita las mismas políticas que llevaron a que la industria sufra un golpe muy fuerte como reformas impositivas que bajen la carga o los impuestos a las Ganancias de las empresas.“Estas medidas lo único que hicieron fue debilitar al Estado y generar más desigualdad”, planteó el titular de la cartera de Economía. E insistió: “Hay sectores que nos piden que implementemos políticas que ya está demostrado que fracasan”.El ministro Guzmán adelantó que el Gobierno nacional actualizó la proyección de crecimiento económico para este 2021 “a un 7%". “Entendemos que es un supuesto prudente porque estamos en condiciones de alta incertidumbre”, explicó, y aclaró que reducir el déficit es importante para tener cuentas más sólidas y consecuentemente una moneda más fuerte y mejor acceso al crédito.Con respecto a la inflación, que se desaceleró al 3,3% en mayo y acumuló 48,8% en los últimos doce meses, afirmó: “Estamos en una tendencia mes a mes decreciente respecto a la inflación. Yo había dicho que marzo iba a ser el mes de inflación más alto. Esperamos un junio parecido a lo que fue mayo y la inflación luego bajando”.Asimismo, y luego de que Alberto Fernández y Axel Kicillof dieran un fuerte gesto en ese sentido acompañando a los bancarios con su aumento de salarios que alcanzó el 45%, Guzmán dijo que las paritarias nunca tuvieron techo y que como guía, la idea es que el salario crezca por encima de la inflación. “El crecimiento del poder adquisitivo del salario es más demanda y más fuerza para los motores de la economía”, aseguró.