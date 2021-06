El celular que entregó Píparo al joven atropellado está intervenido

Uno de los jóvenes que fue atropellado por el marido de la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Carolina Piparo, el 1 de enero en La Plata, ratificó este miércoles la denuncia por "convivencia" entre su exabogado y la referente opositora, y aseguró que a través del celular que le entregó en la reunión clandestina lo estaban "rastreando"

"En la reunión Piparo me pedía perdón pero no me miraba a los ojos, miraba para abajo o para el costado. A los dias vino una persona al Anses de Bosques, bien vestida y me dejó las cosas en una bolsa: había unas zapatillas Nike y un celular Samsung A025", repasó el menor ante la fiscalía a cargo de María Eugenia Di Lorenzo. "A las dos semanas me di cuenta de que me estaban rastreando, me lo dijo un técnico. Me llamaban varias veces por día en diferentes horarios", continuó.La exposición se da en el marco del pedido de apartamiento que solicitó el menor contra su exletrado luego de haberlo llevado a un encuentro con la diputada provincial sin notificar a la Justicia."Los abogados anteriores arreglaron una suma de dos millones de pesos con Carolina Piparo y a mi me dieron 2000 pesos. Estoy cansado de todo esto, quiero hacer mi vida normal, todos los días me pregunto antes de irme a dormir, cuando va a ser el día que termine todo esto", fustigó.La cumbre fue reconocida por la propia Piparo en redes sociales, aunque señaló que la entrega de los objetos apuntados fue "de corazón"."El encuentro se hizo en la casa de su abogado y yo fui con mi hermano. Me manifestó que se había roto su celular y unas zapatillas costosas. Le ofrecí hacerle llegar el celular y las zapatillas, que le salieron más caras de lo que dicen. No tengo nada que ocultar. Lo hice de corazón", indicó la funcionaria.En otro pasaje de las declaraciones de este miércoles, el menor agregó: "Me dijo que su marido (Juan Ignacio Buzali) estaba preso y que la estaba pasando muy mal por toda la situación. Además de que me podía conseguir un trabajo, y que se confundió con el ladrón por el buzo, pero era distinto".Tras la audiencia, uno de los abogados de la dirigente opositora, Franciso Oneto, anticipó que iniciará una denuncia por falso testimonio. En tanto, será el turno de la fiscalía a cargo de Eugenia Di Lorenzo quien deberá resolver el valor del testimonio del joven.