Carrió apuntó contra Manes por no buscar la unidad y desde el PRO lo compararon con "el burrito" Ortega

La interna de Juntos por el Cambio se acelera con críticas y cruces de cara al cierre de listas. En esta oportunidad Elisa Carrió, piedra fundante del espacio opositor que ganó en 2015, aseguró que solo jugará para "garantizar" la unidad y se sumó a las declaraciones del vicepresidente del PRO, Federico Angelini, quien también le pegó al radical Facundo Manes.Fue Lilita la primera en poner en duda que Manes, quien podría ser el precandidato de la UCR en Buenos Aires, quiera la "unidad" del frente opositor, y lo acusó de aceptar la postulación para ser "presidente en dos años"."Quiere llegar en helicóptero a la Casa Rosada con una especie de mesianismo que no es cristiano.remarcó Elisa en diálogo con TN y agregó que "ir a una interna garantiza una lucha funcional al kirchnerismo"."Hay gente que quiere llegar a la Casa Rosada en helicóptero,", analizó Carrió y avisó que no cuenten con ella para jugar internas.Por otro lado le dio su apoyo al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y sostuvo que "puedo asegurar que no es él el que impide la unidad"."Horacio está muy bien posicionado como candidato para Presidente en el 2023, pero hoy se juega el 2021. Él tiene la responsabilidad como jefe de la Capital de lograr, en lo posible, generar un consenso para evitar una PASO", sentenció pero pidió no anteponer los proyectos personales.Otro que salió a pegarle al neurocientífico que entusiasma a radicales de recuperar popularidad como agita Martín Lousteau, fue el vicepresidente del PRO, Federico Angelini, quien comparó a Manes con un ex jugador de la Selección Argentina.En cuanto a la Provincia, el vicepresidente de PRO comentó queAngelini admitió que no hay impedimentos para que Jorge Macri compita, pero enfatizó en que todavía le quedan dos años de mandato en su municipio.”, consideró Angelini, aunque dijo: “Me parece que Jorge viene haciendo una gestión espectacular en Vicente López, lo ha transformado. Sería ir a un lugar [la Cámara de Diputados] donde te quita mucha acción, sería mucho pensando en 2023 y es muy importante este 2021″.