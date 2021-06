Kreplak: No sabemos si hay una tercera ola cerca, esperemos que no

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, advirtió que en caso de aumentar los contagios no dudarán en establecer restricciones más estrictas. AEn diálogo con C5N, el viceministro sostuvo que no se puede pensar que las medidas preventivas ya pasaron dado que “lo prioritario es cuidar la vida”.Al respecto, planteó que no hay que apresurarse con habilitar distintas aperturas ya que en otros países se tuvo que retroceder debido a los rebrotes.También resaltó la preocupación que existe en el Gobierno debido a quienes llegan del exterior y no cumplen con la cuarentena obligatoria.De hecho, se indicó quePor eso, reconoció que hubo “cierta falla” y dado que algunas personas no atendían las llamadas, se tuvo que iniciar un seguimiento domiciliario. Por tal motivo, Nicolás KreplakRespecto a la posibilidad de una tercera ola de contagios de coronavirus,expresó. Por tal motivo, remarcó que aún “no sabemos si hay una tercera ola cerca, esperemos que no”.