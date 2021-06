Vidal dejó de ser "orgullosamente bonaerense" en Twitter: ¿Confirma candidatura porteña?

A un mes del cierre de listas, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son el centro de la disputa interna en el macrismo en torno a las candidaturas para las PASO y los comicios legislativos del 14 de noviembre próximo. En la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta impulsa la candidatura de Vidal, mientras que Macri promueve a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

La exgobernadora bonaerenseya confirmó que no volverá a competir por laen las elecciones legislativas y apuntará ser representante de la Ciudad en la. Partiendo de esa base, las redes sociales se hicieron eco del antiguo perfil de la exmandataria en Twitter donde, al parecer,En tanto se sigue fogoneando la interna dey mientras todo se alinea para que Vidal encabece la lista porteña, las redes sociales le contrapusieron su pasadoy un cambio por la que la tildaron de “mentirosa” algunos usuarios.decía la bío de Twitter de la oriunda de Flores meses atrás. Empero, ahora solo se lee la primera oración."Al menos no nos mintió cuando dijo que tenía tres hijos", señaló uno de los internautas de manera irónica, mientras otros expresaron su descontento y desilusión con la postura de la exmandataria. Gran parte del arco político opositor consideraba que Vidal era la figura para pelear la provincia, entre ellos el ex presidente y dirigente deAdemás de cambiar la descripción,. Una estética similar se ve en el perfil, por ejemplo, del expresidente norteamericano Barack Obama. Justamente, Vidal hizo pública su admiración por el exlíder mundial pero aún más por su esposa Michelle, de quien incluso, la exgobernadora fue acusada de «plagiar» a la exprimera Dama de Estados Unidos por las similitudes que se encontraron en la tapa de su libro «Mi Camino» con el de la reconocida mujer.Es queestá metida de lleno en la interna de la oposición y a pesar de la insistencia de Mauricio Macri para que compita en la provincia de Buenos Aires, territorio que gobernó durante cuatro años, desestimó esta posibilidad. Así, sigue vigente la posibilidad de que sea candidata dentro de una lista cercana aen la Ciudad.Así, tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, sectores cercanos a, podrían tener un cruce electoral, en una primera contienda para comenzar a definir el camino para quién se postule como candidato a Presidente en 2023. En la Ciudad, Vidal se enfrentaría amientras que en la Provincia, el vicejefe de Gobierno de Larreta,, se cruzaría con el primo del expresidente,Luego de apoyar con su mensaje en Twitter apor su triunfo en Jujuy, María Eugenia Vidal validó a otro de los sectores que van contra la preponderancia de Mauricio Macri al frente de Juntos por el Cambio. De hecho, tras los resultados de los comicios, el gobernador jujeño expresó queEn resumen en la provincia de Buenos Aires, Macri apadrina la candidatura de su primo, el intendente de Vicente López, Jorge Macri; mientras que Rodríguez Larreta impulsa como se dijo al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. En ese último distrito, desde la UCR, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, participará de las PASO con lista propia. También desde radicalismo se promociona la precandidatura del neurocientífico Facundo Manes para competir en la provincia de Buenos Aires.