Argentina participa de las pruebas de la vacuna contra el VIH: ¿Cómo inscribirse en el voluntariado?

La Fundación Huésped participa junto a otros 57 centros de investigación de todo el mundo, de las pruebas de fase III de la vacuna contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) llevado a cabo por el Estudio Mosaico

El fármaco se encuentra en la etapa final del régimen experimental lo cuál permitirá definir si se aprueba o no una medicación para su comercialización.Este compuesto estimula al sistema inmunológico para proveer protección ante una eventual infección, de tal forma que reúne un fin preventivo, es decir, busca evitar que personas negativas adquieran la enfermedad.Así la vacuna, que se basa en la combinación de varias proteínas del VIH que se agregan genéticamente a un vector viral (el adenovirus 26) que es inofensivo para los humanos, pero que es efectivo para generar inmunidad específica contra el diferentes subtipos de VIH, no está elaborado a partir del virus vivo, ni muerto, ni de partes obtenidas de células infectadas."En los últimos 25 años, más de 30.000 voluntarios formaron parte de estudios a nivel mundial de la vacuna contra el VIH y ninguno de ellos se infectó con VIH a través de ninguna de las vacunas de estudio evaluadas, ya que éstas no contienen VIH. La vacuna consiste de un adenovirus con proteínas manipuladas genéticamente para generar anticuerpos que reconozcan al virus e impidan su ingreso a las células", apunta la web de Fundación Huésped.La convocatoria que se lleva a cabo en Argentina está dirigida a hombres cisgénero y personas transgénero que tengan relaciones sexuales con hombres cisgénero y/o personas transgénero.El rango de edad parte de 18 hasta 60 años y que no viven con VIH, pero que se encuentran en riesgo de adquirirlo.El formulario es de acceso libre y los datos provistos son totalmente confidenciales y no serán divulgados de ninguna forma.Ingresá aEl boletín epidemiológico del Ministerio de Salud informó el 13 de junio pasado, a 40 años de la aparición de los primeros casos del VIH en Estados Unidos, que un total de 4.800 casos se notifican por año en la Argentina.El 32% de estos diagnósticos correspondente a una etapa avanzada de la infección. Además, sobre el total de los enfermos, el 34% son mujeres trans; entre el 12 y el 15% son hombres que tienen sexo con otros hombres; el 2,7% son personas en contexto de encierro y el 0,4 % son jóvenes y adultos."A fines de 2019, un total de 136 mil personas en el país tenía Sida, y de esas personas, el 17% no sabía que tenía la infección, mientras que de los que sí conocían su diagnóstico, el 67% se atienden en el subsistema público", señaló el informe.