El Consejo de la Magistratura avanza en la investigación contra Gemignani por su conducta machista

El Consejo de la Magistratura nacional desarrolló este martes la reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación dónde se trataron dos temas relevantes: la situación del juez Juan Carlos Gemignani, denunciado por sus mensajes machistas contra otras juezas del tribunal y la situación del juez con competencia electoral en Mendoza, Walter Bento.que merecieron incluso el repudio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.“En línea con los consejeros propongo que por secretaríaen términos de los artículos 4 y 8 en respuesta al amparo que Gemignani formuló ante el Consejo”, expresó el consejero Gerónimo Ustarroz.Por su parte el consejero Alberto Lugones manifestó que "y todo este cuerpo debería avalar sin perjuicio en que puedan hacer un voto en disidencia sobre esta cuestión que en su momento dijimos no estar de acuerdo".Ante los reclamos de la consejera Silvia Giacoppo, Lugones aseguró quee insistió en queGiacoppo, ante los dichos de Lugones, ensayó una defensa:La nulidad fue aprobada por los votos en mayoría de la Comisión con salvedades objetadas por los consejeros Tonelli, Matterson, Giacoppo y Recondo.. Se acepta la prueba documental y se citan a 5 testigos según selección del denunciado.“Salvo excepciones hay mecanismos, además su planteo Dr. Recondo en un tema sensible que debemos ser cautos y todo lo que sea derecho a defensa del magistrado que se resuelva en un criterio amplio para quienes hacen acusación.expresó Diego Molea.Vanesa Silley remarcó que "en corcondancia con esto que estamos mencionando podríamos ya poner fecha y notificar a las magistradas faltantes, podríamos poner fecha y producir esa prueba también”.Aquí se despierta un punto grave ya que el propio Bento denunció ser vícitma de "lawfare" y denunció que hay intereses creados en la provincia de Mendoza para removerlo del cargo cuando se encuentra en fechas límites de cara al calendario electoral pactado para este 2021. Ante este advenimiento por parte de Cambiemos en la provincia de Alfredo Cornejo es que se generan suspicacicas sobre la labor de Tonelli."Si bien no me opuse quiero hacer una sola reflexión para que coincidamos todos en el análisis.Vuelvo a insistir que un camarista acompañando copias de pendrive y pidiendo que se vote en un sentido u otro, cEl artículo 11 estaba justificado y por eso lo voté pero debo comentarles esto que está pasando”, enfatizó Lugones.