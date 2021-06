El Tribunal que prepara el juicio del Memorándum con Irán rechazó apartarse del caso

El Tribunal que prepara el juicio por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del Memorándum con Irán rechazó apartarse del caso ante una recusación de la querella y ratificó la convocatoria a una audiencia pedida por la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Losse negaron a apartarse de la causa como habían pedido los familiares de víctimas del atentadoquienes actúan como querellantes. Además de ellos, la querella de latambién se sumó al pedido de recusación, apoyado en el rechazo a que el tribunal haya habilitado la audiencia en la quepidió la nulidad del caso.En ese contexto la defensa del procurador del Tesoro de la Nación,avisó que la causa "se sostiene sobre los inventos más disparatados y peores maniobras ilegales" por parte de las querellas.El abogado, defensor de Zannini, pidió al TOF 8 el rechazo "in limine" de las recusaciones de sus tres integrantes, quienes ya se negaron a apartarse del juicio, pero derivaron el tema para ser resuelto en la Cámara Federal de Casación. "", afirmó el abogado.El pedido de nulidad formulado por la defensa de la vicepresidenta se enfocó en la posible parcialidad de los jueces de Casación que reabrieron la investigación presentada por el fiscalluego de que hubiera sido inicialmente desestimada. Vale aclarar que los magistrados que reabrieron el caso fueron: Ambos presentes en los registros de visitas al ex presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada horas antes de resolver esa reapertura.Lo que también planteó la defensa de CFK fue un cuestionamiento por no haberse citado en la causa a Ronald Noble, el extitular de Interpol que públicamente desmintió las versiones acerca de un pedido de hacer caer las alertas rojas contra exfuncionarios iraníes acusados por el atentado de 1994.y ratificó la convocatoria a una audiencia a pedido de la defensa de la vicepresidenta para analizar esos planteos.El Tribunal tampoco hizo lugar a un planteo para suspender la ejecución de otras medidas ordenadas en el marco de la llamada instrucción suplementaria en la causa abierta a raíz de la denuncia de Nisman, tras la firma del Memorandum de entendimiento con Irán por el ataque del 18 de julio de 1994 a la sede de la AMIA en el barrio porteño de Once., resolvieron los magistrados.