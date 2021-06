Alberto Fernández participa del Foro mundial sobre Género con Macron, Merkel y Kamala Harris

Alberto Fernández expone este miércoles de manera virtual en el Foro Generación Igualdad 2021, un evento que busca profundizar las acciones para avanzar rumbo a la igualdad de género, que propone ONU Mujeres y que este año organiza Francia

Fue el propio presidente Macron quien destacó el compromiso del país con las agendas de género e invitó a Fernández a dar su mensaje en la inauguración del foro, en febrero, en el marco de una comunicación que mantuvieron en la que el mandatario francés lo felicitó por la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), promulgada el 14 de enero, tras ser aprobada en el Congreso el 30 de diciembre

En el marco de una tribuna internacional de nivel de la que hubiera participado de manera presencial de no haber sido por los cuidados que requiere la pandemia del coronavirus,La cita de la que participa el presidente Fernández tiene nada más y nada menos que otros expositores como, entre otros líderes.La particularidad que tiene el espacio que tendrá el mandatario argentino es que fue especialmente invitado por su par francés Macron, quien considera a la Argentina como un país a la vanguardia de las políticas de género en América Latina. Justamente,Según se informó ayer oficialmente, la participación del Jefe de Estado argentino en el Foro que se realiza en París será durante la apertura del evento, cerca de las 11.35 hora argentina, de manera virtual.Se trata del encuentro mundial de género más importante de los últimos 25 años, como consignó Télam, después de la histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, donde con 189 Estados presentes y 30 000 activistas procedentes de todo el mundo, se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing para la defensa internacional de la igualdad de género.La cita comenzó en la ciudad de México, en marzo, y esta semana, desde mañana y hasta el viernes, pasados 25 años de ese evento histórico, se renovarán los compromisos de Beijing en el marco del Foro Generación Igualdad 2021, convocado por ONU Mujeres y copresidido por los Gobiernos mexicano y de Francia, que se desarrollará con la modalidad de videoconferencia desde el Museo del Louvre, debido a las medidas de cuidado que impone la pandemia.Fernández había sido invitado por Macron para participar en forma presencial de la apertura del evento, pero declinó su asistencia debido a la gravedad de la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus en Argentina.Así se lo hizo saber ayer a su par francés a través de una carta que le envió con su firma, en la que lamentaba no poder asistir y le explicaba la situación particular que se vive en Argentina y su obligación de "acompañar el esfuerzo" de la población argentina en el respeto de las medidas para combatir la pandemia de coronavirus, que incluye restricciones a los viajes al exterior., le dijo el Presidente argentino a su par francés.Agregó: "En el marco de esta difícil situación y teniendo en cuenta el gran esfuerzo del pueblo argentino para contribuir a combatir este flagelo que significa el Sars-CoV-2, lamento profundamente informarle que me será imposible participar de manera presencial en la apertura del Foro Generación Igualdad el próximo 30 de junio en la ciudad de París".Allí, el mandatario del país galo también le hizo saber al líder argentino la "repercusión" que tuvo la sanción de la ley en su país.No obstante, si bien la aprobación del aborto legal fue un hito,, que brinda protección y asistencia del Estado durante ese lapso de tiempo que abarca la gestación y los primeros años de vida de la criatura, a todas las mujeres que, estando en una situación de vulnerabilidad, quieren llevar adelante su embarazo.También se considera, que además de abordar la temática de una forma integral, es transversal a todas las demás áreas del Estado.Además, también aparece en esa lista de políticas públicas de género la Ley Micaela, que es una capacitación obligatoria que deben realizar los miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en temas de género que tiene como objetivo erradicar cualquier tipo de discriminación y violencia contra la mujer.El cambio de perfil en este sentido respecto de la administración macrista es evidente. La gestión de Juntos por el Cambio había promovido el debate por el aborto pero el ex presidente y la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, al igual que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, se habían manifestado "a favor de la vida", como eufemismo para rechazar la IVE y la posibilidad de que las mujeres decidieran sobre sus cuerpos y pudieran dejar de morir en abortos ilegales, sin cuidados.El presidente Fernández expone en el panel, junto a Macron; a la Fundadora del movimiento "Huelga de Mujeres de toda Polonia", Klementyna Suchanow; y a la Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Natalia Kanem.Disertarán a lo largo de la actividad la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka; la fundadora de « Fundación Little Dreamers » en Zimbabwe, Shantel Marekera; y las Premio Nobel de la Paz 2018, Nadia Murad y Denis Mukwege, entre muchas personalidades de la sociedad civil.También participarán la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin; la presidenta de Georgia, Salomé Zourabichvli; y los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y de Kenia, Uhuru Kenyatta.