L-gante tildó a los lectores de Clarín de "chetos" y de "no tener barrio"

El cantante de cumbia y furor en las redes sociales, Elian Ángel Valenzuela, más conocido como "L-Gante", tildó este miércoles a los lectores del diario Clarín, de "chetos" y de "no tener barrio"

El cruce tuvo lugar en una publicación de Instagram del matutino. "Hermosa nota!! Me gustó mucho compartir con su equipo. Estuve leyendo comentarios y ante un público como el de Clarin que tiene menos barrio que Alex Caniggia no me esperaba menos jajaja pero bueno, chetos subestimando gente humilde siempre van a haber".Clarín promociona una entrevista con el ícono de la música popular, con fecha de estreno el próximo 6 de julio."Yo estoy completamente firme para que vean como es y fue mi realidad.. quizá pronto me tome unas vacaciones y me estudie 3 carreras diferentes así los hago quedar como unos monos con teclado", agregó Valenzuela, de 21 años.L-Gante cuenta con 1,75 millones de suscriptores en su canal de YouTube, y su colaboración con el Dj argentino Bzrp Music en la Sessions, Vol.38, o simplemente el “Villarap”, ya consechó 164 millones de reproducciones.En Spotify, si uno se dirige a la lista Top 50 de Argentina, se encuentra con que la canción permanece en el primer puesto, promediando 500.614 reproducciones diarias. La que le sigue tiene 368.465 reproducciones, muy lejos. Tres lugares más abajo está L-Gante Rkt, la colaboración del rapero con Papu DJ.