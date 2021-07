Cristina destacó el rol de la educación pública y acusó al FMI de "querer condicionar al Gobierno" en las políticas económicas

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió este jueves que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "condicionará" al Gobierno nacional como consecuencia de la reestructuración de deuda que deberá afrontar el Estado por 45 mil millones de dólares tras el préstamo adquirido por el expresidente Mauricio Macri.

"Se agravaron todos los problemas en estos cuatro años. Ni hablar de la deuda que tenemos. Debemos 45 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Es algo que nos va a condicionar en materia económica", señaló la titular de la Cámara del Senado durante la presentación del programa Conectar Igualdad en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora.En medio de las negociaciones que mantiene el ministro de Economía, Martín Guzmán, con la entidad presidida por Kristalina Georgieva y el reciente principio de acuerdo con el Club de París por el vencimiento de la cuota por un pasivo de 2.400 millones de dólares, Fernández reiteró que la pandemia de Covid 19 "puso al mundo patas para arriba", y encontró a la Argentina "endeudada hasta el cuello"."Esta pandemia puso al mundo patas para arriba. Y a nuestro país también. Argentina ya venía patas arriba, endeudados hasta el cuello. No olvidemos que dejamos el mejor salario mínimo, vital y móvil de toda América Latina. Y podíamos tomar decisiones propias en materia económica. Creo que en 2015 éramos más felices que lo que vino después. Nunca tuvimos este nivel de endeudamiento", agregó.En este sentido, la exmandataria repasó que en 2008, al inicio de su segundo período frente a la Casa Rosada y tras el impacto de la Crisis Financiera Global, el Gobierno "también tuvo que enfrentar un período" de inestabilidad, sin embargo "nunca tomabamos préstamos para la timba financiera"."Me río cuando dicen que tuvimos vientos de cola. Eso es algo que nunca tuve. Creo que en el fondo no creen en la Argentina y no quieren a la Argentina. Cuando un ciudadano prende la TV lo que recibe es insoportable. No se escuchan propuestas sino barbaridades", apuntó.De cara al período pospandemia, la Vicepresidenta anticipó que "vamos a tener q sentarnos en serio para ver como hacemos", ya que "los poderosos van a ser más poderosos y los débiles vamos a ser más débiles"."Creo q superada esta etapa vamos a tener q sentarnos en serio para ver como hacemos. Cuando la pandemia termine los poderosos van a ser más poderosos y los débiles vamos a ser más débiles. Tenemos que abordar este debate con todos los argentinos piensen como piensen y estén a donde estén", concluyó.