Desde el radicalismo critican a Macri por jugar por un candidato de Capital y no ser una figura consensuadora

El senador David Hirtz aclaró que “la UCR no está envalentonada” sino que “está ilusionada y realmente muy contenta de que una figura de prestigio no solo desde el punto de vista científico sino también humano como Facundo Manes tomé la decisión de jugar políticamente en nuestro partido”. “En otras oportunidades no vio el momento propicio y ahora si bien formalmente no está comunicado tenemos la expectativa de que va a ser candidato”, aclaró en diálogo con Política Argentina.

Por otra parte, manifestó sus inquietudes sobre la actitud de Mauricio Macri a favor de la candidatura de Patricia Bullrich en CABA y el posicionamiento de Jorge Macri en el territorio bonaerense. “Nadie pretende jubilar a Mauricio Macri porque los ex presidentes en ningún lugar del mundo deberían jubilarse. Acumula sobre sí una cantidad de experiencias y el hecho de haber gobernado la primer magistratura lo transforma en una gran figura política”, recalcó.

Hirtz enfatizó:El ex intendente de Adolfo Alsina remarcó que “tambiénes un aporte interesante”. “En los dos casos se trata de figuras frescas que renuevan las posibilidades de incorporación de personas en la política en un momento en que la sociedad tiene otro tipo de preocupación desde lo social, lo político y lo económico”, aseguró., concluyó.