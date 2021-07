Diputados aprobó una reforma del Monotributo y un nuevo régimen de biocombustibles

En el caso del Etanol, se establece una cuota obligatoria del 12% pero la mitad de eso se la asegura la caña de azúcar. Se impone un 6% mínimo al corte con alcohol de caña de azúcar. Esto es un beneficio para los ingenios que no pueden exportar sus productos y destinan gran parte a la producción local. En contrapartida, el corte de bioetanol de maíz se reparte el otro 6%

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del oficialismo para prorrogar un nuevo régimen de Biocombustibles con 135 votos positivos, 110 negativos y 2 abstenciones.. El Frente de Todos aprobó el proyecto que estuvo trabado durante mucho tiempo con el apoyo de una parte de Juntos por el Cambio.“Esta ley propone atender las necesidades específicas del sector, sin descuidar el interés de los consumidores, con el objetivo de proteger la economía de todos los argentinos”, dijo Omar Félix como miembro informante del oficialismo. Desde el bloque de Córdoba criticaron el “lobby petrolero” y aseguraron que la mala calidad de los biocombustibles “es una falacia”. “YPF le quiere echar la culpa del déficit y de los aumentos a los bios y eso no es verdad”, apuntó el schiarettista Carlos Gutierrez del bloque Córdoba Federal.El Gobierno extendió por decreto por un máximo de dos meses el régimen de promoción de biocombustibles actual que venció el 12 de mayo, es decir, la prórroga actual vence el 12 de julio. Por eso,. El proyecto propone un régimen especial para biocombustibles vigente hasta el 31 de diciembre de 2030 con una posibilidad de extensión por única vez 5 años más.Lo más relevante en cuanto a cambios a la legislación actual es el porcentaje de corte que se fijarán para los biocombustibles en los surtidores, que implica una baja en el régimen actual.. Actualmente es del 10%.Además la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por una amplia mayoría y giró al, que permitirá que los monotributistas no deban afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.El plenario legislativo aprobó por 233 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, Acción Federal y Movimiento Popular Neuquino, mientras que los dos legisladores de la izquierda se abstuvieron.La reforma de la ley del Monotributo impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados,, elimina el retroactivo con lo cual los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.Con este proyecto. Los contribuyentes debían pagar el monotributo con nuevos valores, pero la AFIP prorrogó el vencimiento del monotributo del 25 de junio al 5 de agosto próximo.El plenario legislativo aprobó y giró al Senado por 227 contra 3 votos un proyecto de reforma de los Impuestos a las Ganancias y de Bienes Personales con el fin de fomentar el ahorro en pesos destinado a ampliar las exenciones en los mencionados Impuestos para los activos de inversiones financieras en moneda nacional. Uno de los puntos aspectos de este proyecto es que se eliminó el artículo tercero que permitía gravar por el tributo por bienes personales los plazos fijos que no se depositen por un plazo menor a 275 días como había anunciado el titular del cuerpo, Sergio Massa.