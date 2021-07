02.07.2021 / Judiciales

Preocupado por sus mensajes con Borinsky, Nieto no quiere que la Justicia investigue su celular en la causa Memorándum

La defensa de quien fuera secretario de Macri y nexo con la Mesa Judicial y el espionaje ilegal pidió que no se use la información obtenida por la Justicia en su celular para la causa Memorándum, en la que tiene comprometedores mensajes con el camarista que visitaba al ex presidente.