Pichetto criticó fuerte a Vidal por abandonar la Provincia y suplicó una PASO "con respeto" en JXC

💬 "Se debería haber ratificado la candidatura de María Eugenia Vidal y haber armado una lista de unidad"



El exsenadorvisitó ayer la ciudad de La Plata para promover su espacio,, junto a dirigentes locales comoy la compañía del intendentey del ex SIDE. Planteó una agenda "anti pobrismo" y cargó contra la decisión dede no ser candidata en Provincia., analizó en conferencia de prensa.Con ese dato, se animó a adelantar quey pidió que existan. Pichetto -según expresó- busca que, más allá de las opciones electorales, haya un “discurso único” que tenga que verEn esta línea tal como hizo con María Eugenia Vidal, Pichetto dio por perdido a, exministro bonaerense que, como él mismo, intentaba construir una opción peronista dentro del PRO.admitió el rionegrino, aunque deslizó una duda: "Ojalá que no ocurra, es un hombre interesante que venía acompañándome", agregó.Ya de lleno en la campaña, Pichetto cuestionó la política de cierres implementada por el Gobierno durante la pandemia., disparó, y sostuvo que las clases presenciales volvieron, remató.