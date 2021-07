Se terminó el sueño de Patricia Bullrich: la ex orgullosamente bonaerense Vidal encabezaría la lista en CABA

El PRO finalmente parece haber dormido su interna antes de las PASO. Con el ex presidente Mauricio Macri en Europa, la rosca finalmente se torció para el lado de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. La ex gobernadora sería la candidata en CABA mientras que la ex ministra de Seguridad se encargaría de los cierres electores y de, así, manejar la lapicera

A Vidal le seguiría un hombre de confianza de Patricia Bullrich: Gerardo Milman, ex secretario de seguridad interna. Aunque hay versiones que señalan que ese dirigente no quiere pegar el salto de PBA - donde tiene domicilio - a CABA. Asimismo, en esa lista de legisladores, según Clarín,De todas formas, en las oficinas de la Jefatura de Gobierno porteña aún hay un unánime pacto de silencio sobre la pelea electoral en la Ciudad.Sin embargo, en La Nación, medio vinculado a Macri, aseguran que "laderos de Bullrich" niegan un acuerdo con Larreta para que la exministra de Macri baje su candidatura. “No hay nada. No se coman operaciones”, remarcaron ante la consulta de ese medio.Cabe señalar que durante los últimos días, Bullrich se mostró dispuesta a negociar con el alcalde por el armado de las listas en la Ciudad, pero exigía que Larreta “ceda en algo”. Todo a la vez que diputados de su órbita, como Fernando Iglesias, decían que la ex ministra "no iba a ceder en nada".“Larreta no se puede quedar con todo”, señalaban los alfiles de la titular de Pro. Habrá que ver además como reacciona Martín Lousteau, el hombre por el que la UCR clama para el territorio porteño, para frenar a Vidal en la orbita de CABA.