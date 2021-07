Randazzo: "No somos el lado B del peronismo"

El exministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, aseguró este sábado que tanto el "macrismo" como el "kirchnerismo" son "fuerzas conservadoras" que "mantiene el status quo", y volvió a insistir con la necesidad de impulsar una reforma laboral.

“El macrismo y el kirchnerismo son dos fuerzas conservadoras, que vienen a mantener el statu quo. Terminemos con la mentira de que no se puede resolver en el país. ¿Hubo alguna ley laboral en la gestión de Macri?, no la hubo. Si no puede con la presión, entonces que no se presente”, apuntó el exfuncionario en diálogo con radio Rivadavia.En un nueva aparición de cara a las próximas elecciones legislativas, Randazzo ratificó el lanzamiento del espacio político, que según señaló, no son el "labo B del peronismo"."Estamos conformando un espacio nuevo, no somos el lado B del peronismo. Queremos crear un frente que dé respuestas a los problemas de la Argentina", agregó.En esta línea, advirtió que la política "en los últimos años ha tenido una conducta poco honorable" y acusó al expresidente Mauricio Macri y a la titular del Senado, Cristina Kirchner, de haber llevado al país "al desastre"."Miremos los datos, tenemos informalidad del trabajo, los servicios que presta el Estado son de mala calidad, limitamos las importaciones. Eso es lo que hay que discutir”, insistió.Finalmente al ser consultado por el "riesgo de ir hacia Venezuela", el exfuncionario concluyó: "No creo que haya riesgo de ser Venezuela. La Argentina no va a llegar a eso, porque la sociedad no lo va a tolerar”.