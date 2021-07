Patricia Bullrich no será candidata

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, confirmó este sábado que no será candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas 2021.

Tras rumores que anticipan la declinación, fue la propia exministra quien comunicó de manera oficial su postura: "He tomado una decisión y quiero que la conozcan: de aquí en más, dedicaré mis horas, mi experiencia, mi esfuerzo, mi razón, mi senti-miento y mi acción a trabajar por dos grandes objetivos que, estoy persuadida, son centrales entre las preocupaciones y los anhelos de nuestros compatriotas, de nuestra gente".Según detalló, la elección parlamentaria "pone frente al desafío de no permitir que nuestra Constitución sea letra muerta", razón por la cuál "voy a declinar la posibilidad de ser candidata en los próximos comicios"."Estoy segura de que -para esa elección- no soy imprescindible, ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país. Igualmente segura de que la mía debe ser otra tarea: la de colaborar, desde la conducción de mi partido, en la construcción del futuro, y no disputando un cargo en la Legislatura", agregó.En otro tramo del texto publicado en redes sociales y a modo de fuerte crítica a la exgobernadora María Eugenia Vidal, Bullrich insistió en que "esta causa es mía pero no es para mí"."Esta causa es mía pero no es para mí. Dejar la apetencia de un cargo para seguir escuchando a cada ciudadano, esté donde esté, va a ser mi forma de demostrar que estoy convencida de que la construcción de una transformación fundamental se realiza también con renunciamientos. Éste es el mío", sentenció.