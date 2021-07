Variante Delta: Advierten por la "porosidad" en los controles fronterizos

El médico sanitarista y asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires en la lucha contra la pandemia de Covid 19, Jorge Rachid, advirtió este sábado por el estado "todavía muy poroso" que presentan los controles fronterizos para evitar el ingreso de la variante Delta

"Epidemiólogos y virólogos hace dos meses y medios que estamos pidiendo por las restricciones en los vuelos, y fundamentalmente para que los pasajeros vayan, como se aplica en todos los países del mundo, a hoteles controlados por el Gobierno durante diez o 14 días y 4 días en los casos de PCR negativos como está en La Provincia, pero la verdad es que todavía está muy poroso", agregó en diálogo conTras la detección de dos nuevos casos en pasajeros provenientes de Estados Unidos y Venezuela, uno de ellos ya vacunado con el compuesto de Janssen, Rachid insistió en que la cepa originada en India "igual va a entrar" pero que "no es lo mismo que lo haga ahora" que "en dos meses cuando tengamos la inmunidad comunitaria"."La variante Delta está dentro de la variante Covid 19 y hasta el momento no había presentado este nivel de agresividad: el virus va cambiando proteínas para poder perforar en inmunidadades que antes no podía entrar. Si le damos paso, todos nos vamos a enfermedad al lograr que se convierta en la prevalente", explicó el asesor del Gobierno bonaerense.Además, Rachid alertó por la "catástrofe sanitaria" que atraviesa el país con más de 95.000 muertes, alentada por los "negacionistas, la Corte Suprema" y quienes pugnaron por la "presencialidad aun cuando no se podía"."El 1 de marzo había 56 mil muertos en Argentina. Hoy hay 96 mil. Lo advertimos ese día cuando empezó la presencialidad. Dijimos 'vamos a una catástrofe sanitaria' y sucedió, entre los negacionistas y la Corte Suprema, que enviaron a las calles millones de chicos, padres y abuelos, mientras ellos no van a trabajar por miedo al virus", repasó.Finalmente, y a inicios del lanzamiento de la temporada turistica de inverno 2021, el sanitaria reiteró el pedido para que se aplace hasta agosto."Estamos pidiendo para que se retrase hasta agosto que vamos a estar prácticamente con inmunidad comunitaria. Esta es otra catástrofe que podemos evitar", concluyó.