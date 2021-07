Salario mínimo y Potenciar Trabajo: Adelantan las cuotas de aumentos

El Consejo Nacional de Salario modificará los aumentos prestablecidos para el Salario Mínimo,Vital y Móvil (SMVM), de tal forma que se aplicarán en julio, agosto y septiembre, para luego, en el noveno mes, confeccionar en una nueva suba de este indicador.

Así lo determinó el Ministerio de Trabajo y las centrales obras CGT y CTA, integrantes del organo institucional permanente. La medida forma parte de las resoluciones que impulsan los gremios ante la escalada inflacionaria que dejó sin efecto la pauta inicial del 29% demarcada en el Presupuesto 2021.“Estamos con un 21% (de inflación) a esta altura del año, el 29% se abandonó. Lo que nos gustaría es hubiera una proyección por parte de las autoridades, como va a desencadenarse la inflación hacia fin de año, porque seguimos todos con la actitud presente que el salario no puede perder respecto de la inflación y no sólo no puede perder sino que hay que recuperar salario para ir recuperando actividad económica”, señaló semanas atrás el Secretario General de FATSA y de la CGT, Héctor Daer.En abril, el Consejo de Salario había establecido un incremento del 35% escalonado en siete partes: 9 por ciento en abril, 4 por ciento en mayo, 4 por ciento en junio, 3 por ciento en julio, 5 por ciento en septiembre, 5 por ciento en noviembre y un 5 por ciento final en febrero de 2022, con una cláusula de revisión para ese mes.A partir del aumento del SMVM, el plan Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, también verá el incremento en sus cuotas más próximas, junto con la revisión que se realice en septiembre.Este mes de julio, los beneficiarios de uno de los programas reemplazo del bono de 10000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) recibirán 12.636 pesos tras la actualización del 4% correspondiente a junio, al igual que un bono de 6000 pesos en carácter de medio aguinaldo.