"Argenzuela", el argumento del directorio del Correo que no rebate el fraude y la deuda de la empresa con el Estado

El directorio del Correo Argentino sacó un comunicado en dónde asegura que "ha sido un día nefasto para la justicia comercial argentina" luego de que la jueza Marta Cirulli decrete la quiebra tras 21 años de maniobras evasivas para no pagar la deuda con el Estado nacional."La arbitrariedad es mayúscula porque, tal como puntualizó el ex mandatario, la compañía ofreció “el pago del 100% de la deuda y el pago de todos los intereses de esa deuda, según la Justicia determine”, pero “el procurador Carlos Zannini,, expresó el directorio de la empresa en un comunicado.La realidad como expone el escrito de la jueza, es queOtro punto central del fallo fue queEn su comunicado, el directorio del Correo Argentino sostiene que "la quiebra fue resuelta por una jueza recusada, y requerida por la fiscal de Cámara que también se encuentra recusada.de la concursada".La fiscal de primera instancia también propició la quiebra por no adecuarse a la Ley de Concursos y Quiebras. Pero la jueza fue más allá y recordó que muchas de esas conformidades habían sido prestadas en 2007, hace 13 años y en condiciones distintas a las actuales.sostuvo con lógica.Lejos de aceptar los argumentos, la firma controlada por la familia Macri, insistió con queEn su fallo, Cirulli destrozó el argumento de Correo respecto al “hostil” Estado que debía sí o sí aceptar su última oferta, de forma “tácita”. Porque Correo debía acompañarla con la aceptación certificada por escribano, como prevé la ley y no había manera de interpretar que avalaba de otra manera.adujo, también con lógica.Circulli aclara que no existe tal pago del 100% al Estado por aplicar el capital nominal de $296 millones propone una tasa que se remitía a una “sentencia verificatoria” dictada en 2002, donde “se redujeron las tasas pactadas”. Está subrayado en el fallo. “sentenció.defendió la jueza la postura del Estado que, a contramano de la versión de Macri, encabezaba una persecución.