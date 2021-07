Storani le pegó al larretismo por los "cambios de distritos" y elogió la candidatura de Manes

Hay gran expectativa en el radicalismo sobre la figura de Facundo Manes. Hasta para los que cuestionaron duramente al oficialismo del partido centenario. “El hecho de que se haya presentado me parece bien. Muchas veces lo había insinuado pero nunca concretado. Siempre señalamos que todas aquellas personas que no hace falta que se dediquen exclusivamente a la política o que sean referentes sociales puedan participar de la misma, se comprometan e intentan mejorar la situación de nuestro país”, consideró Federico Storani, en declaraciones a Política Argentina.

Storani – que estaba del lado de Gustavo Posse – recordó que “en la elección interna pasada participaron 40 mil personas, en la última 120 mil y en el medio de la pandemia”. “Esto quiere decir que se triplicó el número y por eso hay una expectativa sobre el radicalismo en las secciones del Gran Buenos Aires”, consideró.

“Salvador no hacía nada que Vidal no le dijera. Era un hombre que estaba absolutamente sometido. Eso fue lo que desdibujo al radicalismo provincial y desaprovechó su lugar para reconstruir al partido. Solamente tuvo apetencias personales, el caso más visible fue el hecho de colocar en la lista de diputados nacionales a su propio hijo sin demasiados meritos”,

El ex ministro del Interior elogió tal decisión y consideró:A su entender,insistióPara el ex funcionario de la Alianza,. “En este sentido, con la incorporación de figuras nuevas, hombres y mujeres, les dan una vitalidad que nosotros la vemos muy bienvenida”, sostuvo al remarcar que “el radicalismo aspira legítimamente al liderazgo de una coalición.También hizo referencia al estado de situación en la que se encontraba el partido fundado por Alem e Yrigoyen durante el macrismo. “No integró una coalición Integró un frente electoral, no un gobierno y eso fue una responsabilidad de las autoridades partidarias que fueron extremadamente complacientes”, señaló.Y hubo un palito para el ex presidente del radicalismo bonaerense.reprochó.Consultado sobre los enroques sobrevenidos en el larretismo (Vidal a CABA y Santilli a Provincia), señaló que en general, no tiene buena opinión de que se cambien de distritos., sentenció.