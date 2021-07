Las internas de JXC en el interior: problemas para Macri en Córdoba y fuego cruzado en Entre Ríos por Frigerio

Muchos relatores de Juntos por el Cambio destacaban la figura del ex presidente Mauricio Macri. Hasta lo veían en el ruedo. Sin embargo, cada vez que se hablaba de él estaba el fantasma de explicar el pasado de fracaso de su administración. Por ello, poco a poco fueron instalándose figuras que alentaron la disrupción de las fuerzas dentro del PRO. Horacio Rodríguez Larreta fue el gran ganador en el AMBA dejando lugar a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en CABA y poniendo a su vicejefe a pelear en el Conurbano. La lógica anti-macrista dentro del macrismo también se replica en provincias con un aforo electoral importante como lo son la siempre anti-kirchnerista Córdoba y Entre Ríos

En Entre Ríos, el senador nacional del PRO, Alfredo De Angeli, se metió en el fuego electoral entre Rogelio Frigerio y (el candidato de Macri) Luis Etchevere

En el territorio gobernado por Juan Schiaretti, el ex jefe de Estado busca instalar al ex secretario de Turismo,, que ahora se alió con Luis Juez, para un binomio atractivo. Si en embargo, la UCR – sin Mario Negri como estandarte -plantea que habrá PASO si el ex ministro de Turismo no depone su candidatura.planteó a Infobae un dirigente cordobés de Juntos por el Cambio.En diálogo con Política Argentina, el propio presidente de la Convención Nacional de la UCR,, habría bregado por ir con lista única pura y radical.. Una novedad de este conflicto este que tiene a dos dirigentes del "campo" devenidos a la política desde su militancia agroindustrial enfrentados., dijo el ex ministro de Agroindustria sobre su ex par del Interior.El ruralista dijo: