Cristina lamentó la muerte de Reutemann y envió "condolencias" a su "familia y amigos"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la primera política de relevancia en expresarse a través de redes sociales luego de confirmarse el fallecimiento del ex senador nacional y ex gobernador de Santa Fe Carlos "Lole" Reutemann

"Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Mis condolencias a su familia y amigos", tuiteó la ex jefa de Estado, pocos minutos después de que Cora, la hija del dirigente peronista, confirmara la noticia a través de la misma red social."Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve", informó la fotógrafa, que horas antes de había mostrado molesta por las fake news de varios medios, como Clarín y La Nación, que ayer dieron por muerto a Reutemann cuando el hecho no se había producido.