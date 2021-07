Las insólitas justificaciones de Faurie y Bullrich para negar el apoyo militar al golpe en Bolivia

Sobre la colaboración humanitaria de nuestro país con Bolivia en 2019 👉🏻 https://t.co/3KrjCQqcgj — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 9, 2021

La exministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, buscó deslindarse hoy del hecho denunciado por el Gobierno de Bolivia sobre el envío por parte de la gestión macrista de material bélico para reprimir las protestas de los partidarios de Evo Morales en noviembre de 2019, al señalar "nunca" había pasado por sus "manos" un "pedido de material para la Fuerza Aérea Boliviana".", afirmó la presidenta del PRO esta mañana mediante una publicación en sus redes sociales. En cambio, la dirigente opositora recordó que el país colaboró con Bolivia "enviando gendarmes para proteger la Embajada de Argentina en La Paz".En su publicación de hoy, Bullrich declaró que "se hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente (Alberto) Fernández" y sostuvo que "se ayudó a los funcionarios de Evo Morales" yAsimismo, la exfuncionaria dijo que el rol de Gendarmería fue "acompañar hasta la frontera" a "periodistas argentinos que estaban en peligro y a funcionarios del gobierno boliviano" y que. "Hay que aclarar adecuadamente para ver si es grave, si se mandó material o no, quien lo mandó, por qué línea, hay todo un tema de una declaración del ministro Rossi que era que iban a proteger la embajada, no tengo idea sobre esto porque no es de la cartera que me desempeñé".