La Fuerza Aérea Boliviana aseguró que es auténtica la nota de agradecimiento a Argentina

El ministro de Defensa de Bolivia,confirmó que tiene en su poder la carta original que el excomandante de la(FAB)envió a la embajada argentina en La Paz para agradecer la cooperación del gobierno de Mauricio Macri con el golpe que estaba en marcha contraluego de que el expresidente desmintiera las pruebas presentadas por el canciller de Bolivia,, quien denunció el jueves el envío de material bélico a esa nación por parte del gobierno cambiemita.A eso se le suma el ingreso informático de la novedad en la embajada que comprueba que un sobre cerrado de la FAB entró a la representación diplomática y estaba destinado al entonces embajador. La carta quedó también asentada en el sistema interno de archivo de la embajada. Mientras se acumulan las pruebas del envío de miles de municiones por parte de la administración, Macri usó sus redes sociales en un intento por negar su responsabilidad en el apoyo a los golpistas.El 13 de noviembre de 2019, once gendarmes del grupo “” descendieron del Hércules C-130 que había salido de la base aérea del Palomar. Junto a ellos bajó el cargamento de municiones y armas que la Gendarmería había pedido autorización dos días antes a la(ANMaC) para transportar. Ese mismo día, Terceros Lara, el entonces comandante general de la FAB, escribió la carta agradeciendo la cooperación argentina y acusando recibo por 40.000 balas antitumultos 12/70 , granadas de gas y spray lacrimógeno.La carta quedó asentada en el sistema informático de la embajada el 14 de noviembre. El ministro de Defensa de Bolivia informó recientemente que está en el comando general de la FAB un original de la carta que envió Terceros Lara a la embajada., sostuvo Novillo. “Lleva sellos, no sólo de la FAB, sino también de instituciones argentinas”, resaltó. Entre los sellos, están los de la misión naval argentina en Bolivia, explicó.Las declaraciones del ministro de Bolivia son contundentes en el marco de la estrategia del exembajador argentino, que negó el viernes conocer el contenido de la misiva, y para la estrategia de defensa de Terceros Lara, que, a través de su abogado, dijo a la prensa que se trataba de una nota apócrifa, que no coincidía con su firma. Los nuevos elementos tampoco mejoran la posición del mismo Macri, que niega haber colaborado con el golpe en Bolivia.