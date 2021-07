Copa América, Bolivia, Macri y nuevas medidas por la pandemia, las definiciones de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández respaldó este lunes las investigaciones que inició el Estado argentino por la denuncia de envío de municiones al régimen de facto de Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri, rememoró la "insistencia" del exmandatario en querer reconocer la administración de Jeanine Añez y condenó la postura del líder de Juntos por el Cambio en relación a la pandemia de Covid 19

"Me daba mucha vergüenza escuchar de boca de Macri (Mauricio) que yo debía reconocer al gobierno de facto de Añez (Jeanine) como a un gobierno electo democráticamente", repasó Fernández en diálogo con Radio 10.Este lunes el gobierno nacional formalizó la denuncia al expresidente por el envio ilegal de “material represivo” a Bolivia en el marco del Golpe de Estado a Evo Morales. El documento penal, a la que accedió Télam, lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria."Las represiones que se ejecutaron luego de la carta de agradecimiento del funcionario boliviano fueron brutales y con denuncias de violación a los DDHH", detalló el mandatario.Fernández recordó también la postura negativa que había adoptado Macri al momento de haberle solicitado el asilo político a Morales y a su exvicepresidente, Álvaro García Linera, durante la persecución de noviembre de 2019."Yo le pedí en aquel momento a Macri que le diera asilo político a Evo Morales y me dijo que eso era un problema de ellos y que no se iba a meter", amplió.En otro tramo, al ser consultado por el rol del líder opositor ante el arribo de la pandemia de Covid 19, el Presidente volvió a rememorar la comunicación telefónica que mantuvo en marzo de 2020 donde le pidió "priorizar la economía" por sobre el aislamiento preventivo."Macri me dijo que le parecía un error el aislamiento, que la economía iba a salir muy afectada. Yo quería salvar la cantidad mayor de vidas posibles y es lo que estuve haciendo hasta ahora", enfatizó.Al abordar el tópico fármacos, Fernández reconoció que "tenia preocupación" por la vacuna pediátrica pero tras el acuerdo con la compañía estadounidense Moderna que habilitó el nuevo DNU 431, "ya lo está resolviendo", y reiteró las "complicaciones" que que imposibilitaron avanzar con Pfizer."El primer laboratorio que habló conmigo fue Pfizer, se comprometieron para hacer pruebas en la Argentina e íbamos a tener privilegios para recibir dosis, pero después se complicó todo por un tema de contratos. Mi empeño esta puesto en eso. Mientras, el expresidente sigue hablando de una gripecita", fustigó.En relación a la variante Delta y los operativos que aplica la Dirección Nacional de Migraciones con los cupos de ingresos diarios para argentinos que regresen del exterior, el mandatario volvió a enfatizar que el Gobierno nacional "está trabajando" para que puedan volver, aunque insistió en que la mutación del Covid 19 "es muy preocupante"."Estamos trabajando para que los varados puedan volver pero realmente la variante Delta es muy preocupante. El virus viene en avión, y estas medidas las toma el mundo entero. No está terminada la pandemia. No sé en qué cabeza cabe que yo disfruto cuando la gente no puede viajar. Hay que entender que casi 100.000 argentinos perdieron la vida, hay que tomar dimensión de la tragedia", amplió.Fernández coincidió con la postura adoptada por su par de México, Andrés Manuel López Obrador, en el llamado a "poner fin" al bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Cuba desde 1960."Mantener bloqueos en medio de una pandemia es lo menos humanitario que existe. Si realmente les interesa la salud del pueblo de Cuba o de Venezuela que levanten los bloqueos económicos", remarcó.Finalmente el mandatario negó que haya suspendido una visita a la selección argentina de fútbol luego de consagrase campeón de la Copa América 2021, y felicitó a Brasil por la organización del torneo de la Conmebol."Me propusieron ir a recibir al plantel a Ezeiza pero decidí no ir por una cuestión de protocolos sanitarios. Además ellos no veían a sus familias hace mucho tiempo. Yo estoy muy agradecido por cómo nos representaron. Hay que felicitar a Brasil porque organizó muy bien la Copa América en un momento muy difícil", concluyó.