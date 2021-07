Martínez a Vidal: "Abandonar un distrito para que otros crezcan es algo que no se le cree"

Sobre la confirmación de Vidal como candidata en CABA sostuvo que la ex gobernadora “perdió la confianza en la provincia de Buenos Aires y no se sí la recuperará en CABA”. “Abandonar un distrito para que otros crezcan es algo que no se le cree. No obstante, está en su derecho. Que compita”, remarcó

“La campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires y la recepción a nivel nacional son hechos que vamos a mirar como sucesos históricos de gran impacto.”, remarcóal referirse a la histórica jornada realizada el 9 de Julio donde “se instalaron 104 postas itinerantes en toda la comunidad”. “Fue una jornada histórica que se dio en el marco del Día de la Independencia”, destacó en diálogo conPara la diputada oriunda de Almirante Brown, "la mayor cantidad de vacunados nos va a devolver la posibilidad de transitar en libertad”.“El porcentaje para fin de julio será del 50 por ciento de vacunación con al menos una dosis”, remarcó la legisladora kirchnerista para quien “es absolutamente transcendente esto”. “Ha sido una prioridad del gobierno nacional y provincial, y estamos muy contentos con este avance”, agregó.Consultada sobrecomo posibles candidatas del oficialismodijo:Por último, cuestión duramente al ex presidente Mauricio Macri por el supuesto delito de envío ilegal de armas a Bolivia en el marco del Golpe de Estado a Evo Morales.señaló.Y concluyó: